ICONSPORT_362197_0105

PSG : Bradley Barcola boite, Paris tremble

PSG18 mars , 9:40
parNathan Hanini
2
Le Paris Saint-Germain a passé une soirée quasiment parfaite ce mardi soir sur la pelouse de Stamford Bridge. Le club de la capitale a cartonné Chelsea en huitième de finale retour de la Ligue des champions (3-0). Seule ombre au tableau, les blessures de Joao Neves et Bradley Barcola.
Sans trembler, le Paris Saint-Germain s’est qualifié en quart de finale de la Ligue des champions ce mardi soir à Stamford Bridge. Les hommes de Luis Enrique ont écarté Chelsea 3-0 (8-2 au cumulé) grâce à un nouveau festival offensif. À nouveau buteur ce mardi, Bradley Barcola est tout de même sorti sur blessure tout comme Joao Neves. Après la rencontre Luis Enrique s’est montré rassurant, mais l’ancien lyonnais a quitté l’Angleterre avec une botte orthopédique à la cheville droite. « Joao Neves et Bradley Barcola ? Rien d’important sur leurs blessures. On doit attendre demain les examens, mais rien de grave, » a expliqué l'entraîneur espagnol en conférence de presse.

Barcola passe des examens ce mercredi

Ce mardi soir, le journal l’Equipe a dévoilé que l’ailier français passera des examens dès son retour dans la capitale. « Il avait le sourire mais sa cheville droite est touchée. Il passera des examens au retour des siens mercredi à Paris, » explique le quotidien sportif français. Une information confirmée par Benjamin Quarez, journaliste au Parisien : « IRM demain pour évaluer la blessure à la cheville droite de Bradley Barcola. L’attaquant a quitté Stamford Bridge avec une botte orthopédique, » écrit-il sur X anciennement Twitter. Les examens sont très attendus du côté de la capitale. Le Paris Saint-Germain va enchaîner ce samedi avec un déplacement à Nice en Ligue 1. Concernant la Ligue des champions, le quart de finale aller aura lieu le 7 avril, le club de la capitale connaîtra son adversaire ce mercredi soir lors de la rencontre entre Liverpool et Galatasaray.

Lire aussi

PSG : Safonov a tué la carrière parisienne de Lucas ChevalierPSG : Safonov a tué la carrière parisienne de Lucas Chevalier
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_361551_0071
PSG

Le PSG négocie un échange Kolo Muani-Jonathan David

Franck McCourt - propriétaire de l'OM
OM

L'OM vendu ? Frank McCourt « n’est plus aussi vindicatif »

Jean-Michel Aulas Lyon
OL

Aulas contre l'OL, un duel qui choque Lyon

ballon d or a barcelone on milite pour hakimi hakimi 12 398441
PSG

PSG : Achraf Hakimi au Real Madrid, la question financière est réglée !

Fil Info

18 mars , 13:00
Le PSG négocie un échange Kolo Muani-Jonathan David
18 mars , 12:40
L'OM vendu ? Frank McCourt « n’est plus aussi vindicatif »
18 mars , 12:20
Aulas contre l'OL, un duel qui choque Lyon
18 mars , 12:00
PSG : Achraf Hakimi au Real Madrid, la question financière est réglée !
18 mars , 11:30
Rosenior scandalise Chelsea, il va être viré
18 mars , 11:00
OM-Lille : Marseille adore le choix de l'arbitre
18 mars , 10:40
PSG : A jamais les premiers à gagner 100 matchs en C1 !
18 mars , 10:20
Grégory Schneider accuse le Maroc
18 mars , 10:00
OL : Les supporters du Celta Vigo terrorrisés

Derniers commentaires

Aulas contre l'OL, un duel qui choque Lyon

Sans parler d'étiquette , un bon et grand entrepreneur c'est de l'expérience et surtout un gestionnaire donc un avantage pour une ville .

Grégory Schneider accuse le Maroc

Pour une rare fois qu'il dit quelque chose de juste et de censé, c'est à souligner. Franchement, les joueurs marocains n'en ressortiront pas grandis, bien au contraire. Personne n'a demandé à Diaz de foirer sa panenka de la façon la plus lamentable qu'il soit. L'arbitre a tout fait comme les autres les matchs d'avant pour que le Maroc gagne, les sénégalais et le monde entier l'a vu sauf les marocains bien sûr. Malgré tout ça le Sénégal a protesté et est revenu gagner sur le terrain et 2 mois après, à force de pression et de magouilles on veut leur retirer leur titre, c'est pathétique.

PSG : Safonov a tué la carrière parisienne de Lucas Chevalier

Je te l'accorde moi aussi je regarde tous les matchs et je le trouve trop serein parfois quand les joueurs adverses le presse quand il a la balle et ses relances parfois sont dégueulasses

PSG : A jamais les premiers à gagner 100 matchs en C1 !

les premiers mais SURTOUT les seuls !!! et plus personne ne fera a l'avenir une aussi pietre performance ! QUELLE HONTE c'est du jamais vu tous clubs confondus a travers le monde

Grégory Schneider accuse le Maroc

Tu ne peux pas accepter qu'un pays où club gagne en ayant stoppé le match près de 15 min. Si tu acceptes ça, d'autres le feront. Mais bon la CAF s'est couverte de ridicule... 2 mois... Pas possible ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading