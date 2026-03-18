CAN 2025 : Le Sénégal en très mauvaise position devant le TAS

C’est le véritable coup de théâtre de ce début de semaine : le Maroc a été déclaré vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 par la
CAF, deux mois après une finale rocambolesque. La fédération sénégalaise
a donc saisi le TAS pour tenter de faire annuler cette décision. Un précédent
sur le continent ne joue pas en faveur des Lions de la Teranga.
Le 18 janvier 2026, le football africain a vécu l’une des
finales de Coupe d’Afrique des Nations
les plus tendues de son histoire. Au
sein du complexe du Stade Prince Moulay Abdellah, le Maroc s’incline 1-0 en
prolongation face au Sénégal. Quelques minutes auparavant, les Lions de la
Teranga quittaient la pelouse à la suite d’une décision arbitrale qu’ils ont
jugée inadmissible. Ce mardi 17 mars, soit deux mois après la rencontre, la
Confédération africaine a décidé de déclarer l’équipe du Sénégal forfait, le
Maroc remporte donc le match 3-0 et le trophée qui va avec. Une décision qui
provoque un séisme sur le continent. La fédération sénégalaise a communiqué ce
mercredi en expliquant saisir le TAS
afin de faire annuler la décision de la
CAF. Mais il se pourrait que le Sénégal connaisse une grosse déconvenue devant l'instance suprême du sport mondial.
Un cas similaire en 2019
« Pour la défense de ses droits et des intérêts du
football sénégalais, la Fédération engagera, dans les plus brefs délais, une
procédure d’appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne, »
explique la fédération dans un communiqué. Mais un précédent existe sur le
continent africain. Lors de l’édition de la Ligue des champions africaine en
2019, le Wydad Casablanca et l’Espérance Tunis se sont affrontés en finale.
Lors de la rencontre, le Wydad a inscrit un but refusé injustement pour
hors-jeu, car la VAR avait été désactivée avant le début du match. Pour
protester, les joueurs du club de Casablanca ont quitté la pelouse sans jamais
revenir sur le terrain. La décision a été entérinée : victoire de
l’Espérance Tunis, le Wydad avait alors saisi le TAS, en vain. Seule différence, lors
de la finale de la CAN 2025, le Sénégal est revenu sur la pelouse pour terminer
la rencontre. Le combat juridique ne fait que commencer, mais rien ne dit que le Tribunal Arbitral du Sport inversera une décision que la Confédération Africaine de Football a justifiée très précisément sur le plan règlementaire.