OL : Les supporters du Celta Vigo terrorrisés

Jeudi, le match retour OL-Celta Vigo promet d'être tendu sur le terrain...mais aussi à l'extérieur. En effet, des supporters lyonnais ont été agressés en Espagne en marge du match aller. Les supporters du Celta Vigo craignent une vengeance aveugle.

Il y a un peu plus d'une semaine, il était difficile d'imaginer qu' Olympique Lyonnais -Celta Vigo serait classé à haut risque sur le plan sécuritaire. Entre-temps, il y a eu un match aller marqué par un incident grave en Espagne. Plusieurs ultras lyonnais ont été attaqués par leurs homologues de Vigo la veille de la rencontre. Des bâtons ont été utilisés et ont envoyé deux fans des Gones à l'hôpital. Les divergences politiques entre les deux groupes expliquent sans doute ce déchaînement de violence. Reste désormais à savoir si les ultras rhodaniens vont se venger à Lyon.

Les 2700 supporters espagnols ont peur

Ce scénario est craint par les nombreux supporters du Celta Vigo qui font le déplacement au Groupama Stadium. Ils seront 2700 à remplir le parcage visiteurs, soit une très importante cohorte. Parmi ce groupe dense, ils sont peu nombreux à être liés aux ultras du club galicien. Ils craignent donc d'être des victimes collatérales du conflit franco-espagnol entre les deux groupes de supporters. Présent à Lyon pour la rencontre et ancien travailleur en France, Diego livre le sentiment général au journal Le Progrès.

« C’est honteux ce qu’il s’est passé à Vigo. On est à 99 % normaux et non-violents parmi les fans du Celta, mais à cause des agissements de ce groupe, on a tous peur de montrer nos couleurs et de venir en groupe à Lyon. J’espère vraiment qu’on saura dissocier les gens normaux de ces voyous », a t-il lâché au quotidien rhônalpin. Des couleurs que la préfecture du Rhône lui interdit déjà d'arborer aux abords du stade dans un arrêté publié. De son côté, le Celta Vigo recommande à ses supporters de ne pas sortir la nuit dans la capitale des Gaules. Pas la meilleure ambiance pour une belle affiche de C3.