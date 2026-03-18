ICONSPORT_361738_0011

OL : Les supporters du Celta Vigo terrorrisés

OL18 mars , 10:00
parMehdi Lunay
3
Jeudi, le match retour OL-Celta Vigo promet d'être tendu sur le terrain...mais aussi à l'extérieur. En effet, des supporters lyonnais ont été agressés en Espagne en marge du match aller. Les supporters du Celta Vigo craignent une vengeance aveugle.
Il y a un peu plus d'une semaine, il était difficile d'imaginer qu'Olympique Lyonnais-Celta Vigo serait classé à haut risque sur le plan sécuritaire. Entre-temps, il y a eu un match aller marqué par un incident grave en Espagne. Plusieurs ultras lyonnais ont été attaqués par leurs homologues de Vigo la veille de la rencontre. Des bâtons ont été utilisés et ont envoyé deux fans des Gones à l'hôpital. Les divergences politiques entre les deux groupes expliquent sans doute ce déchaînement de violence. Reste désormais à savoir si les ultras rhodaniens vont se venger à Lyon.

Les 2700 supporters espagnols ont peur

Ce scénario est craint par les nombreux supporters du Celta Vigo qui font le déplacement au Groupama Stadium. Ils seront 2700 à remplir le parcage visiteurs, soit une très importante cohorte. Parmi ce groupe dense, ils sont peu nombreux à être liés aux ultras du club galicien. Ils craignent donc d'être des victimes collatérales du conflit franco-espagnol entre les deux groupes de supporters. Présent à Lyon pour la rencontre et ancien travailleur en France, Diego livre le sentiment général au journal Le Progrès.
« C’est honteux ce qu’il s’est passé à Vigo. On est à 99 % normaux et non-violents parmi les fans du Celta, mais à cause des agissements de ce groupe, on a tous peur de montrer nos couleurs et de venir en groupe à Lyon. J’espère vraiment qu’on saura dissocier les gens normaux de ces voyous », a t-il lâché au quotidien rhônalpin. Des couleurs que la préfecture du Rhône lui interdit déjà d'arborer aux abords du stade dans un arrêté publié. De son côté, le Celta Vigo recommande à ses supporters de ne pas sortir la nuit dans la capitale des Gaules. Pas la meilleure ambiance pour une belle affiche de C3.
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_361551_0071
PSG

Le PSG négocie un échange Kolo Muani-Jonathan David

Franck McCourt - propriétaire de l'OM
OM

L'OM vendu ? Frank McCourt « n’est plus aussi vindicatif »

Jean-Michel Aulas Lyon
OL

Aulas contre l'OL, un duel qui choque Lyon

ballon d or a barcelone on milite pour hakimi hakimi 12 398441
PSG

PSG : Achraf Hakimi au Real Madrid, la question financière est réglée !

Fil Info

18 mars , 13:00
Le PSG négocie un échange Kolo Muani-Jonathan David
18 mars , 12:40
L'OM vendu ? Frank McCourt « n’est plus aussi vindicatif »
18 mars , 12:20
Aulas contre l'OL, un duel qui choque Lyon
18 mars , 12:00
PSG : Achraf Hakimi au Real Madrid, la question financière est réglée !
18 mars , 11:30
Rosenior scandalise Chelsea, il va être viré
18 mars , 11:00
OM-Lille : Marseille adore le choix de l'arbitre
18 mars , 10:40
PSG : A jamais les premiers à gagner 100 matchs en C1 !
18 mars , 10:20
Grégory Schneider accuse le Maroc

Derniers commentaires

Aulas contre l'OL, un duel qui choque Lyon

Sans parler d'étiquette , un bon et grand entrepreneur c'est de l'expérience et surtout un gestionnaire donc un avantage pour une ville .

Grégory Schneider accuse le Maroc

Pour une rare fois qu'il dit quelque chose de juste et de censé, c'est à souligner. Franchement, les joueurs marocains n'en ressortiront pas grandis, bien au contraire. Personne n'a demandé à Diaz de foirer sa panenka de la façon la plus lamentable qu'il soit. L'arbitre a tout fait comme les autres les matchs d'avant pour que le Maroc gagne, les sénégalais et le monde entier l'a vu sauf les marocains bien sûr. Malgré tout ça le Sénégal a protesté et est revenu gagner sur le terrain et 2 mois après, à force de pression et de magouilles on veut leur retirer leur titre, c'est pathétique.

PSG : Safonov a tué la carrière parisienne de Lucas Chevalier

Je te l'accorde moi aussi je regarde tous les matchs et je le trouve trop serein parfois quand les joueurs adverses le presse quand il a la balle et ses relances parfois sont dégueulasses

PSG : A jamais les premiers à gagner 100 matchs en C1 !

les premiers mais SURTOUT les seuls !!! et plus personne ne fera a l'avenir une aussi pietre performance ! QUELLE HONTE c'est du jamais vu tous clubs confondus a travers le monde

Grégory Schneider accuse le Maroc

Tu ne peux pas accepter qu'un pays où club gagne en ayant stoppé le match près de 15 min. Si tu acceptes ça, d'autres le feront. Mais bon la CAF s'est couverte de ridicule... 2 mois... Pas possible ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading