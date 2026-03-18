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PSG : A jamais les premiers à gagner 100 matchs en C1 !

PSG18 mars , 10:40
parNathan Hanini
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Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain n’a pas tremblé face à Chelsea en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Le club de la capitale se qualifie aisément en quart de finale tout en battant un petit record supplémentaire.
Une victoire claire, nette et sans bavure pour les hommes de Luis Enrique ce mardi soir à Stamford Bridge. Un succès 3-0 (8-2 au cumulé) qui confirme la qualification en quart de finale de la Ligue des champions, mais surtout un retour au premier plan des hommes de Luis Enrique. Le club de la capitale fait désormais son entrée dans la cour des favoris de cette édition 2025-2026 en C1. « L’important, c’est la mentalité, et la clé, c’est notre style de jeu, notre manière de jouer. Ça a été une clé par le passé et on espère à l’avenir aussi, » s’est réjoui Luis Enrique après la rencontre. Dorénavant, le PSG doit attendre ce mercredi soir pour connaître son adversaire en quart de finale entre Liverpool et Galatasaray.

Le PSG va chercher sa centième

Mais ce mardi soir, le vainqueur en titre de cette Ligue des champions s’est offert un nouveau petit record. Il est devenu le premier club français à atteindre le cap des 100 victoires en Ligue des champions. En Europe 16 clubs ont déjà atteint ce palier, mais en France, le club de la capitale est seul. La première victoire du club de la capitale en C1 remonte à la saison 1994-1995 contre le club hongrois du Vaci FC Samsung (3-0). La centième a eu lieu contre Chelsea ce mardi soir sur le même score. Un record de plus dans l’escarcelle de Luis Enrique qui souhaite remporter une deuxième Ligue des champions consécutive avec le club de la capitale. Rendez-vous suivant, le 7 avril prochain pour le match aller en quart de finale.

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Derniers commentaires

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Sans parler d'étiquette , un bon et grand entrepreneur c'est de l'expérience et surtout un gestionnaire donc un avantage pour une ville .

Grégory Schneider accuse le Maroc

Pour une rare fois qu'il dit quelque chose de juste et de censé, c'est à souligner. Franchement, les joueurs marocains n'en ressortiront pas grandis, bien au contraire. Personne n'a demandé à Diaz de foirer sa panenka de la façon la plus lamentable qu'il soit. L'arbitre a tout fait comme les autres les matchs d'avant pour que le Maroc gagne, les sénégalais et le monde entier l'a vu sauf les marocains bien sûr. Malgré tout ça le Sénégal a protesté et est revenu gagner sur le terrain et 2 mois après, à force de pression et de magouilles on veut leur retirer leur titre, c'est pathétique.

PSG : Safonov a tué la carrière parisienne de Lucas Chevalier

Je te l'accorde moi aussi je regarde tous les matchs et je le trouve trop serein parfois quand les joueurs adverses le presse quand il a la balle et ses relances parfois sont dégueulasses

PSG : A jamais les premiers à gagner 100 matchs en C1 !

les premiers mais SURTOUT les seuls !!! et plus personne ne fera a l'avenir une aussi pietre performance ! QUELLE HONTE c'est du jamais vu tous clubs confondus a travers le monde

Grégory Schneider accuse le Maroc

Tu ne peux pas accepter qu'un pays où club gagne en ayant stoppé le match près de 15 min. Si tu acceptes ça, d'autres le feront. Mais bon la CAF s'est couverte de ridicule... 2 mois... Pas possible ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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