PSG : A jamais les premiers à gagner 100 matchs en C1 !

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain n’a pas tremblé face à Chelsea en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Le club de la capitale se qualifie aisément en quart de finale tout en battant un petit record supplémentaire.

L’important, c’est la mentalité, et la clé, c’est notre style de jeu, notre manière de jouer. Ça a été une clé par le passé et on espère à l’avenir aussi, » s’est réjoui Luis Enrique après la rencontre. Dorénavant, le Une victoire claire, nette et sans bavure pour les hommes de Luis Enrique ce mardi soir à Stamford Bridge. Un succès 3-0 (8-2 au cumulé) qui confirme la qualification en quart de finale de la Ligue des champions, mais surtout un retour au premier plan des hommes de Luis Enrique. Le club de la capitale fait désormais son entrée dans la cour des favoris de cette édition 2025-2026 en C1. «s’est réjoui Luis Enrique après la rencontre. Dorénavant, le PSG doit attendre ce mercredi soir pour connaître son adversaire en quart de finale entre Liverpool et Galatasaray.

Le PSG va chercher sa centième

Mais ce mardi soir, le vainqueur en titre de cette Ligue des champions s’est offert un nouveau petit record. Il est devenu le premier club français à atteindre le cap des 100 victoires en Ligue des champions. En Europe 16 clubs ont déjà atteint ce palier, mais en France, le club de la capitale est seul. La première victoire du club de la capitale en C1 remonte à la saison 1994-1995 contre le club hongrois du Vaci FC Samsung (3-0). La centième a eu lieu contre Chelsea ce mardi soir sur le même score. Un record de plus dans l’escarcelle de Luis Enrique qui souhaite remporter une deuxième Ligue des champions consécutive avec le club de la capitale. Rendez-vous suivant, le 7 avril prochain pour le match aller en quart de finale.