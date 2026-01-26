ICONSPORT_274482_0317 (1)

PSG : Iniesta à Paris pour 6 ME, c'est cadeau

PSG26 janv. , 13:20
parCorentin Facy
0
Le PSG tient sa première recrue du mois de janvier avec Dro Fernandez. Un accord a été trouvé avec Barcelone pour le transfert estimé à un peu plus de 6 millions d’euros de la jeune pépite de 18 ans.
Les supporters du Paris Saint-Germain reprochent à leur club d’être trop attentiste sur le marché des transferts depuis plusieurs mois, ils seront donc heureux de voir enfin une nouvelle recrue débarquer. En effet, c’est bouclé pour Dro Fernandez, qui quitte Barcelone pour s’engager cette semaine en faveur du PSG. Le club parisien a payé légèrement plus des 6 millions d’euros de la clause libératoire du joueur pour récupérer le milieu offensif de 18 ans, dont le contrat avec le Barça courait jusqu’en juin 2027.
Dro Fernandez est encore méconnu du grand public européen, mais de l’avis de tous les spécialistes de la Liga et du football espagnol, c’est un très gros coup que le PSG a frappé sur le marché des jeunes joueurs à fort potentiel. Journaliste pour Sport, Jaume Marcet ne va certainement pas dire le contraire. Interrogé par Le Parisien, le spécialiste du FC Barcelone n’a pas eu peur d’oser une comparaison entre Dro Fernandez et la légende vivante Andrès Iniesta.

Dro Fernandez au PSG, le « casse du siècle » ?

« Il n’a peur de rien même s’il est très discret en dehors du terrain. Ses parents sont des gens simples et bien élevés. Alors bien sûr, ce n’est pas un phénomène de précocité comme Lamine Yamal, il ne va pas dribbler quatre joueurs et envoyer une frappe en lucarne. Il me fait penser à Iniesta » analyse le journaliste espagnol dans les colonnes du quotidien régional. Autant dire que si Dro Fernandez parvient à afficher un niveau proche de celui de l’ex-capitaine de l’Espagne et du FC Barcelone, le Paris Saint-Germain aura alors réussi « le casse du siècle » comme l’écrit Le Parisien dans ses colonnes.
Luis Enrique a en tout cas directement validé cette piste quand elle lui a été proposée. Mieux, l’entraîneur espagnol du PSG a pris son téléphone pour convaincre Dro Fernandez de rejoindre la capitale française. Un contact qui a d’ailleurs été déterminant pour obtenir le feu vert de la pépite du Barça, qui était également courtisée par un certain Pep Guardiola à Manchester City. Les observateurs du club parisien ont maintenant hâte de faire la connaissance de ce milieu offensif très doué techniquement et qui va apporter un peu de concurrence aux milieux de terrain du PSG.

0
