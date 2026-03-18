Aulas contre l'OL, un duel qui choque Lyon

L'UEFA a fixé le match retour d'Europa League entre l'OL et le Celta Vigo ce jeudi à 18h45, mais Jean-Michel Aulas a lui donné un autre rendez-vous à la même heure. Et forcément, cela déçoit les supporters lyonnais.

Candidat à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas n'est pas réellement en position de force au second tour. Alors, pour mobiliser ses supporters, l'ancien propriétaire de l'Olympique Lyonnais a annoncé qu'il fixait un rendez-vous à ses fans jeudi en fin d'après-midi place des Terreaux, un lieu hautement symbolique, comme Jean-Michel Aulas l'a rappelé. « Nous ferons un rassemblement place des Terreaux car c’est un lieu symbolique de Lyon qui exulte, qui est heureux, qui gagne sur tous les terrains comme c’était le cas avec l’Olympique Lyonnais », a confié le candidat à la mairie de la capitale des Gaules. Sauf que ce meeting fait concurrence au match de l'OL au même moment au Groupama Stadium contre le Celta Vigo. Et cela revient comme un boomerang au visage de Jean-Michel Aulas.

Aulas concurrence l'OL, ça a du mal à passer

Hugo Guillemet, journaliste de L'Equipe proche de l'OL, que Jean-Michel Aulas avait qualifié dans le passé de « journaliste de quartier », fait remarquer à l'ancien patron de Lyon que ce timing tombe sacrément mal. « Mais voyons Jean-Michel jeudi en fin d’aprem il faut plutôt aller au stade l’OL jouera le match le plus important de sa saison ! », ironise notre confrère. Forcément, en pleine campagne électorale, d'autres commentaires sont nettement moins élogieux et s'attaquent à Jean-Michel Aulas et à son sens du timing. « Pitié, y’a pas 1 personne de son équipe qui s’est dit que l’OL joue la qualif en Europe au même moment au stade ?? », constate le très suivi MEMESDELYON, supporter de l'Olympique Lyonnais, visiblement dépité et sidéré de tout cela.

En attendant, Jean-Michel Aulas ne sera pas dans les tribunes du Groupama Stadium pour suivre le match retour contre le Celta Vigo, sauf à débarquer d'urgence en seconde période. Une rencontre qui sera aussi serrée que celle qui opposera JMA au maire actuel de Lyon ce dimanche, même si les supporters de l'OL ne sont pas tous des fans d'Aulas.