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PSG : Achraf Hakimi au Real Madrid, la question financière est réglée !

PSG18 mars , 12:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG devra se méfier de certains clubs lors du mercato estival, à commencer par le Real Madrid, qui souhaite rapatrier Achraf Hakimi. Ce transfert est encore loin d'être fait, mais le Marocain est prêt à faire un effort pour revenir dans sa ville natale.
Le Paris Saint-Germain reste toujours un club à suivre de près pendant les périodes de mercato. La récente arrivée de Luis Enrique a quelque peu tempéré les ambitions financières du club francilien, mais il se murmure que l’été prochain, le PSG pourrait de nouveau frapper fort. Un cycle arrive à son terme dans la capitale, et Luis Enrique n’est pas fermé à l’idée de recruter des joueurs d’un calibre important. Dans le même temps, certains éléments clés du club pourraient faire leurs valises. C’est notamment le cas d’Achraf Hakimi, plus que jamais convoité par le Real Madrid, son club formateur.

Hakimi, le Real rêve en grand 

Selon les informations de Fichajes, la Casa Blanca a en effet décidé de convaincre le Marocain de redevenir le latéral droit titulaire de l’équipe dirigée par Álvaro Arbeloa. Le média précise qu’un retour au Real Madrid séduirait Hakimi, qui serait même prêt à revoir son salaire à la baisse pour retrouver son club de cœur. Madrid souhaite toutefois ménager le PSG et espère avant tout que le joueur prendra lui-même l’initiative de demander son transfert dans les semaines à venir.

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Pour rappel, Hakimi est encore lié au PSG jusqu’en juin 2029. Le club parisien, champion d’Europe, ne compte pas se séparer facilement de son latéral et pourrait exiger un montant très élevé, supérieur à 80 millions d’euros. Un prix jugé trop élevé par le Real Madrid, ce qui rend un retour immédiat peu probable. De plus, Hakimi est actuellement heureux à Paris et ne semble pas pressé de quitter la capitale française.
Le PSG restera néanmoins sur ses gardes dans les prochains mois, avec un Real Madrid qui pourrait déstabiliser son effectif. Joao Neves et Vitinha figurent également sur les radars madrilènes. Mais attention : le PSG reste un club très puissant financièrement et capable d’attirer n’importe quel joueur, ce qui pourrait aussi causer du tort au Real dans le futur...
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Derniers commentaires

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Sans parler d'étiquette , un bon et grand entrepreneur c'est de l'expérience et surtout un gestionnaire donc un avantage pour une ville .

Grégory Schneider accuse le Maroc

Pour une rare fois qu'il dit quelque chose de juste et de censé, c'est à souligner. Franchement, les joueurs marocains n'en ressortiront pas grandis, bien au contraire. Personne n'a demandé à Diaz de foirer sa panenka de la façon la plus lamentable qu'il soit. L'arbitre a tout fait comme les autres les matchs d'avant pour que le Maroc gagne, les sénégalais et le monde entier l'a vu sauf les marocains bien sûr. Malgré tout ça le Sénégal a protesté et est revenu gagner sur le terrain et 2 mois après, à force de pression et de magouilles on veut leur retirer leur titre, c'est pathétique.

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Je te l'accorde moi aussi je regarde tous les matchs et je le trouve trop serein parfois quand les joueurs adverses le presse quand il a la balle et ses relances parfois sont dégueulasses

PSG : A jamais les premiers à gagner 100 matchs en C1 !

les premiers mais SURTOUT les seuls !!! et plus personne ne fera a l'avenir une aussi pietre performance ! QUELLE HONTE c'est du jamais vu tous clubs confondus a travers le monde

Grégory Schneider accuse le Maroc

Tu ne peux pas accepter qu'un pays où club gagne en ayant stoppé le match près de 15 min. Si tu acceptes ça, d'autres le feront. Mais bon la CAF s'est couverte de ridicule... 2 mois... Pas possible ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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