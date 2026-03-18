PSG : Achraf Hakimi au Real Madrid, la question financière est réglée !

Le PSG devra se méfier de certains clubs lors du mercato estival, à commencer par le Real Madrid, qui souhaite rapatrier Achraf Hakimi. Ce transfert est encore loin d'être fait, mais le Marocain est prêt à faire un effort pour revenir dans sa ville natale.

Le Paris Saint-Germain reste toujours un club à suivre de près pendant les périodes de mercato. La récente arrivée de Luis Enrique a quelque peu tempéré les ambitions financières du club francilien, mais il se murmure que l’été prochain, le PSG pourrait de nouveau frapper fort. Un cycle arrive à son terme dans la capitale, et Luis Enrique n’est pas fermé à l’idée de recruter des joueurs d’un calibre important. Dans le même temps, certains éléments clés du club pourraient faire leurs valises. C’est notamment le cas d’Achraf Hakimi, plus que jamais convoité par le Real Madrid, son club formateur.

Hakimi, le Real rêve en grand

Selon les informations de Fichajes, la Casa Blanca a en effet décidé de convaincre le Marocain de redevenir le latéral droit titulaire de l’équipe dirigée par Álvaro Arbeloa. Le média précise qu’un retour au Real Madrid séduirait Hakimi, qui serait même prêt à revoir son salaire à la baisse pour retrouver son club de cœur. Madrid souhaite toutefois ménager le PSG et espère avant tout que le joueur prendra lui-même l’initiative de demander son transfert dans les semaines à venir.

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Pour rappel, Hakimi est encore lié au PSG jusqu’en juin 2029. Le club parisien, champion d’Europe, ne compte pas se séparer facilement de son latéral et pourrait exiger un montant très élevé, supérieur à 80 millions d’euros. Un prix jugé trop élevé par le Real Madrid, ce qui rend un retour immédiat peu probable. De plus, Hakimi est actuellement heureux à Paris et ne semble pas pressé de quitter la capitale française.

Le PSG restera néanmoins sur ses gardes dans les prochains mois, avec un Real Madrid qui pourrait déstabiliser son effectif. Joao Neves et Vitinha figurent également sur les radars madrilènes. Mais attention : le PSG reste un club très puissant financièrement et capable d’attirer n’importe quel joueur, ce qui pourrait aussi causer du tort au Real dans le futur...