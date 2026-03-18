Brahim Diaz avec le Maroc
Brahim Diaz avec le Maroc

Grégory Schneider accuse le Maroc

CAN 202518 mars , 10:20
parClaude Dautel
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Le journaliste de Libération avait fait part de sa colère contre les organisateurs de la CAN en affirmant en plein tournoi que le Maroc était favorisé par les officiels. Forcément, Grégory Schneider est remonté au créneau après la décision de la Confédération africaine de football.
Notre confrère de Libé avait pris cher sur les réseaux sociaux lorsque, dès le début de la Coupe d'Afrique des Nations, il était monté au créneau en affirmant que la compétition était faussée en faveur du Maroc. « Ce qui serait bien, c’est qu’on gagne un peu de temps et qu’on leur donne la coupe directement ! », avait lancé Grégory Schneider, ce qui lui avait valu un torrent d'insultes et de critiques sur les réseaux sociaux. Les semaines sont passées et l'histoire était oubliée. Mais forcément après l'annonce mardi soir par la Confédération Africaine de Football de la victoire du Maroc sur tapis vert, notre confrère est remonté au créneau afin de rappeler à ses haters que finalement il n'avait peut-être pas tort lorsqu'il avait évoqué une CAN truquée.
J'ai déjà vu des arnaques, mais celle-là c'est la chapelle Sixtine de la combine
- Grégory Schneider, journaliste de Libération
Sur X, anciennement Twitter, Grégory Schneider estime que la décision de la CAF confirme que tout était fait pour que le Maroc gagne la CAN, et tant pis pour le Sénégal. « Encore bravo au Maroc pour sa victoire à la CAN! Dieu merci, le ridicule ne tue pas - enfin si, là il tue le foot. J'ai déjà vu des arnaques mais celle-là, c'est la chapelle Sixtine de la combine. L'arnaque de la CAN2026, on l'a eue sous le nez toute la compétition. TOUT LE TEMPS. Fallait quand même être un bisounours, ou aveugle, pour ne pas voir ce qu'il se passait. Et j'en ai pris des leçons. Le pire du pire, c'est pour les joueurs marocains. Aucun ne mérite d'être considéré comme un imposteur, un voleur - aucun. Aucun ne mérite de porter la honte qui, inévitablement, s'abattra sur lui »
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Derniers commentaires

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Sans parler d'étiquette , un bon et grand entrepreneur c'est de l'expérience et surtout un gestionnaire donc un avantage pour une ville .

Grégory Schneider accuse le Maroc

Pour une rare fois qu'il dit quelque chose de juste et de censé, c'est à souligner. Franchement, les joueurs marocains n'en ressortiront pas grandis, bien au contraire. Personne n'a demandé à Diaz de foirer sa panenka de la façon la plus lamentable qu'il soit. L'arbitre a tout fait comme les autres les matchs d'avant pour que le Maroc gagne, les sénégalais et le monde entier l'a vu sauf les marocains bien sûr. Malgré tout ça le Sénégal a protesté et est revenu gagner sur le terrain et 2 mois après, à force de pression et de magouilles on veut leur retirer leur titre, c'est pathétique.

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Je te l'accorde moi aussi je regarde tous les matchs et je le trouve trop serein parfois quand les joueurs adverses le presse quand il a la balle et ses relances parfois sont dégueulasses

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les premiers mais SURTOUT les seuls !!! et plus personne ne fera a l'avenir une aussi pietre performance ! QUELLE HONTE c'est du jamais vu tous clubs confondus a travers le monde

Grégory Schneider accuse le Maroc

Tu ne peux pas accepter qu'un pays où club gagne en ayant stoppé le match près de 15 min. Si tu acceptes ça, d'autres le feront. Mais bon la CAF s'est couverte de ridicule... 2 mois... Pas possible ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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