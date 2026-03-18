Grégory Schneider accuse le Maroc

Le journaliste de Libération avait fait part de sa colère contre les organisateurs de la CAN en affirmant en plein tournoi que le Maroc était favorisé par les officiels. Forcément, Grégory Schneider est remonté au créneau après la décision de la Confédération africaine de football.

Ce qui serait bien, c’est qu’on gagne un peu de temps et qu’on leur donne la coupe directement ! », avait lancé Grégory Schneider, ce qui lui avait valu un torrent d'insultes et de critiques sur les réseaux sociaux. Les semaines sont passées et l'histoire était oubliée. Mais forcément après l'annonce mardi soir par Notre confrère de Libé avait pris cher sur les réseaux sociaux lorsque, dès le début de la Coupe d'Afrique des Nations, il était monté au créneau en affirmant que la compétition était faussée en faveur du Maroc. «», avait lancé Grégory Schneider, ce qui lui avait valu un torrent d'insultes et de critiques sur les réseaux sociaux. Les semaines sont passées et l'histoire était oubliée. Mais forcément après l'annonce mardi soir par la Confédération Africaine de Football de la victoire du Maroc sur tapis vert , notre confrère est remonté au créneau afin de rappeler à ses haters que finalement il n'avait peut-être pas tort lorsqu'il avait évoqué une CAN truquée.

J'ai déjà vu des arnaques, mais celle-là c'est la chapelle Sixtine de la combine - Grégory Schneider, journaliste de Libération

Sur X, anciennement Twitter, Grégory Schneider estime que la décision de la CAF confirme que tout était fait pour que le Maroc gagne la CAN, et tant pis pour le Sénégal. « Encore bravo au Maroc pour sa victoire à la CAN! Dieu merci, le ridicule ne tue pas - enfin si, là il tue le foot. J'ai déjà vu des arnaques mais celle-là, c'est la chapelle Sixtine de la combine. L'arnaque de la CAN2026, on l'a eue sous le nez toute la compétition. TOUT LE TEMPS. Fallait quand même être un bisounours, ou aveugle, pour ne pas voir ce qu'il se passait. Et j'en ai pris des leçons. Le pire du pire, c'est pour les joueurs marocains. Aucun ne mérite d'être considéré comme un imposteur, un voleur - aucun. Aucun ne mérite de porter la honte qui, inévitablement, s'abattra sur lui »