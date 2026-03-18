un arbitre francais corrompu manchester united se lache bastien 4 389806
Benoit Bastien arbitre de OM-Lille

OM-Lille : Marseille adore le choix de l'arbitre

OM18 mars , 11:00
parClaude Dautel
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Pour le choc très important entre l'OM et Lille, dimanche à 17h15 au Vélodrome, c'est Benoit Bastien qui sera au sifflet. Un arbitre qui a porté chance au club phocéen cette saison en Ligue 1.
Après la victoire du LOSC dimanche dernier à Rennes, l'équipe de Bruno Genesio est redevenue un vrai candidat au podium de Ligue 1. Pour l'Olympique de Marseille, qui a cinq points d'avance sur les Nordistes, l'occasion est belle de mettre un énorme écart avec Lille en cas de victoire ce dimanche au Vélodrome. Sur ce que l'on a vu contre Auxerre, il n'est pas certain que la formation d'Habib Beye aura la partie belle, et le match s'annonce très incertain dans une ambiance qui sera forcément chaude, le calme semble revenu à Marseille. Dans cette rencontre, l'arbitre aura un rôle crucial, et du côté de l'Olympique de Marseille on a accueilli avec satisfaction la nomination de Benoit Bastien. Non pas que ce dernier chouchoute particulièrement l'Olympique de Marseille, mais les statistiques sont très favorables cette saison pour l'OM lorsque ce dernier officie.

Benoît Bastien porte bonheur à l'OM

Comme le fait remarquer La Provence, Benoit Bastien a arbitré deux rencontres du club phocéen cette saison et à chaque fois que l'arbitre français numéro 1 était au sifflet, l'OM a gagné. C'était lors du déplacement à Auxerre, où l'OM s'était difficilement imposé 1 à 0, mais aussi lors de la très probante victoire de l'équipe alors entraînée par Roberto De Zerbi contre le RC Lens au Vélodrome (3-1). Avant de se rendre à Marseille, le meilleur arbitre de Ligue 1 sera ce mercredi soir à Munich, puisque le Vosgien a été retenu par l'UEFA pour diriger la rencontre retour de Ligue des champions entre le Bayern Munich et l'Atalanta. Une rencontre sans grand suspense puisque les Bavarois se sont imposés à l'aller en Italie.
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Sans parler d'étiquette , un bon et grand entrepreneur c'est de l'expérience et surtout un gestionnaire donc un avantage pour une ville .

Grégory Schneider accuse le Maroc

Pour une rare fois qu'il dit quelque chose de juste et de censé, c'est à souligner. Franchement, les joueurs marocains n'en ressortiront pas grandis, bien au contraire. Personne n'a demandé à Diaz de foirer sa panenka de la façon la plus lamentable qu'il soit. L'arbitre a tout fait comme les autres les matchs d'avant pour que le Maroc gagne, les sénégalais et le monde entier l'a vu sauf les marocains bien sûr. Malgré tout ça le Sénégal a protesté et est revenu gagner sur le terrain et 2 mois après, à force de pression et de magouilles on veut leur retirer leur titre, c'est pathétique.

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Je te l'accorde moi aussi je regarde tous les matchs et je le trouve trop serein parfois quand les joueurs adverses le presse quand il a la balle et ses relances parfois sont dégueulasses

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les premiers mais SURTOUT les seuls !!! et plus personne ne fera a l'avenir une aussi pietre performance ! QUELLE HONTE c'est du jamais vu tous clubs confondus a travers le monde

Grégory Schneider accuse le Maroc

Tu ne peux pas accepter qu'un pays où club gagne en ayant stoppé le match près de 15 min. Si tu acceptes ça, d'autres le feront. Mais bon la CAF s'est couverte de ridicule... 2 mois... Pas possible ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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