Rosenior scandalise Chelsea, il va être viré

Les supporters de Chelsea se réveillent ce mercredi avec la gueule de bois, les Blues ayant été balayés deux fois par le PSG. Liam Rosenior a choqué les fans de Chelsea lors d'une séquence hallucinante.

La victoire de Chelsea dans la finale du Mondial des clubs avait donné de gros espoirs aux supporters du club londonien avant la double confrontation contre les champions d'Europe en titre. Mais le Paris Saint-Germain a roulé sur les Blues, notamment lors du match retour à Stamford Bridge. Et forcément, dans ce cas là, le coupable est tout désigné, il s'agit de l'entraîneur. Arrivé de Strasbourg en cours de saison, Liam Rosenior était déjà sous le feu de la critique avant cette élimination en Ligue des champions, mais c'est forcément encore plus le cas depuis le 8-2 pris en deux matchs contre le PSG. Sur les réseaux sociaux, l'ancien coach de Strasbourg se fait démonter, notamment en raison d'une séquence vue en direct à la télévision.

Rosenior ne sait plus ce qu'il fait à Chelsea

A la 83e minute de la rencontre, alors que tout était mort pour Chelsea depuis longtemps, Liam Rosenior a été surpris en train de prendre des notes sur son bloc avant de demander à Garnacho de venir le voir sur la touche pour recevoir cette note et donc passer des consignes à ses coéquipiers. L'attaquant argentin, visiblement surpris, est reparti très lentement avec son papier, qu'il a remis à ses coéquipiers sans même trop le regarder. « Liam Rosenior rédige des instructions tactiques à la 83e minute, alors que les joueurs sont menés 3-0 et que cela fait 8-2 au total. Il n'a aucune idée de ce qu'il fait, c'est un Graham Potter bis. L'effet du nouveau manager est passé, c'est dur d'être supporter de Chelsea, je ne supporte plus cela », fulmine @CFCJnR, un très gros compte de supporters de Chelsea.

A voir si BlueCo prendra une décision rapide concernant Liam Rosenior, sachant que pour l'instant le club londonien n'est qualifié pour aucune coupe européenne. En effet, après sa défaite samedi dernier à domicile contre Newcastle, Chelsea est classé sixième de Premier League juste derrière Liverpool. Si Rosenior doit sauter, cela sera très rapidement...ou l'été prochain.