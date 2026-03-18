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Liam Rosenior

Rosenior scandalise Chelsea, il va être viré

Premier League18 mars , 11:30
parClaude Dautel
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Les supporters de Chelsea se réveillent ce mercredi avec la gueule de bois, les Blues ayant été balayés deux fois par le PSG. Liam Rosenior a choqué les fans de Chelsea lors d'une séquence hallucinante.
La victoire de Chelsea dans la finale du Mondial des clubs avait donné de gros espoirs aux supporters du club londonien avant la double confrontation contre les champions d'Europe en titre. Mais le Paris Saint-Germain a roulé sur les Blues, notamment lors du match retour à Stamford Bridge. Et forcément, dans ce cas là, le coupable est tout désigné, il s'agit de l'entraîneur. Arrivé de Strasbourg en cours de saison, Liam Rosenior était déjà sous le feu de la critique avant cette élimination en Ligue des champions, mais c'est forcément encore plus le cas depuis le 8-2 pris en deux matchs contre le PSG. Sur les réseaux sociaux, l'ancien coach de Strasbourg se fait démonter, notamment en raison d'une séquence vue en direct à la télévision.

Rosenior ne sait plus ce qu'il fait à Chelsea

A la 83e minute de la rencontre, alors que tout était mort pour Chelsea depuis longtemps, Liam Rosenior a été surpris en train de prendre des notes sur son bloc avant de demander à Garnacho de venir le voir sur la touche pour recevoir cette note et donc passer des consignes à ses coéquipiers. L'attaquant argentin, visiblement surpris, est reparti très lentement avec son papier, qu'il a remis à ses coéquipiers sans même trop le regarder. « Liam Rosenior rédige des instructions tactiques à la 83e minute, alors que les joueurs sont menés 3-0 et que cela fait 8-2 au total. Il n'a aucune idée de ce qu'il fait, c'est un Graham Potter bis. L'effet du nouveau manager est passé, c'est dur d'être supporter de Chelsea, je ne supporte plus cela », fulmine @CFCJnR, un très gros compte de supporters de Chelsea.
A voir si BlueCo prendra une décision rapide concernant Liam Rosenior, sachant que pour l'instant le club londonien n'est qualifié pour aucune coupe européenne. En effet, après sa défaite samedi dernier à domicile contre Newcastle, Chelsea est classé sixième de Premier League juste derrière Liverpool. Si Rosenior doit sauter, cela sera très rapidement...ou l'été prochain.
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Sans parler d'étiquette , un bon et grand entrepreneur c'est de l'expérience et surtout un gestionnaire donc un avantage pour une ville .

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Pour une rare fois qu'il dit quelque chose de juste et de censé, c'est à souligner. Franchement, les joueurs marocains n'en ressortiront pas grandis, bien au contraire. Personne n'a demandé à Diaz de foirer sa panenka de la façon la plus lamentable qu'il soit. L'arbitre a tout fait comme les autres les matchs d'avant pour que le Maroc gagne, les sénégalais et le monde entier l'a vu sauf les marocains bien sûr. Malgré tout ça le Sénégal a protesté et est revenu gagner sur le terrain et 2 mois après, à force de pression et de magouilles on veut leur retirer leur titre, c'est pathétique.

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Je te l'accorde moi aussi je regarde tous les matchs et je le trouve trop serein parfois quand les joueurs adverses le presse quand il a la balle et ses relances parfois sont dégueulasses

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les premiers mais SURTOUT les seuls !!! et plus personne ne fera a l'avenir une aussi pietre performance ! QUELLE HONTE c'est du jamais vu tous clubs confondus a travers le monde

Grégory Schneider accuse le Maroc

Tu ne peux pas accepter qu'un pays où club gagne en ayant stoppé le match près de 15 min. Si tu acceptes ça, d'autres le feront. Mais bon la CAF s'est couverte de ridicule... 2 mois... Pas possible ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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