Visite médicale programmée, le PSG boucle ce coup impensable

PSG17 janv. , 22:26
parGuillaume Conte
Le PSG a bouclé sa première signature de cet hiver, et c'est une grosse surprise. Même le FC Barcelone n'en revient pas. 
Le 28 septembre 2025. Hansi Flick décidait d’aller piocher dans le centre de formation du FC Barcelone pour titulariser directement le jeune Dro Fernandez. Milieu de très prometteur de la Masia, le jeune homme de 17 ans se voyait offrir une occasion inespérée de se montrer au grand public, qui prenait fait et cause pour lui sur ses premiers ballons. Malheureusement, son match avait été compliqué, et il avait été sorti à la pause par son entraineur. 

Le Barça surpris par son départ

Dans la dernière année de contrat, Dro Fernandez bénéficiait tout de même d’une belle marque de confiance chez l’un des meilleurs clubs d’Espagne, avec au final quatre apparitions en Liga, et une en Ligue des Champions pour le joueur d’origine philippine. Mais ça sera tout. Comme annoncé ces derniers jours, le blaugrana a décidé de rejoindre le PSG, et il va racheter sa clause libératoire de 6 ME pour s’engager avec le club de la capitale. Et le Barça ne pensait vraiment pas perdre son espoir avec six mois d'avance cette saison. 
Journaliste pour Sky, Florian Plettenberg confirme qu’un accord total a été trouvé, ce qui a été d’autant plus facile que le Barça n’a pas été convié dans les discussions. Le PSG va offrir un contrat longue durée au joueur de 18 ans, et la clause libératoire va être levée très prochainement. La visite médicale et la signature ont déjà été planifiées, ce qui va faire le bonheur de Luis Enrique et de Nasser Al-Khelaïfi, les deux artisans de cette arrivée à Paris. 
C’est donc dès le mois de janvier que Dro Fernandez va rejoindre le PSG, avec la possibilité d’apporter rapidement sa touche technique à une formation parisienne qui a décidé de ne pas refuser cette opportunité qui lui a tendu les bras. Cela même s’il ne faut pas s’attendre à un impact immédiat de la part de l’international espagnol chez les U20, qui possède un potentiel assez énorme, mais neuf des 10 derniers matchs du Barça sur le banc de touche sans entrer en jeu. 

