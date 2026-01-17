ICONSPORT_274482_0317

Il annonce son transfert au PSG, le Barça sous le choc

PSG17 janv. , 8:00
parCorentin Facy
1
Le PSG s’apprête à signer un très gros coup sur le marché des jeunes pépites du football européen avec la venue de plus en plus probable de Dro Fernandez, le milieu offensif du Barça.
Peu actif sur le marché des transferts ces derniers mois, le Paris Saint-Germain a bien l’intention de sortir de sa boite en ce mois de janvier. Le club de la capitale pourrait notamment réaliser un coup majestueux au FC Barcelone. Comme indiqué ces dernières heures, le champion d’Europe en titre est en course pour s’offrir Dro Fernandez, le prodige espagnol du club catalan (17 ans). Ce samedi, le Mundo Deportivo confirme les informations livrées un peu plus tôt par Sport.
Le média espagnol révèle que le vestiaire du FC Barcelone considère comme acté le fait que Dro Fernandez va rejoindre le Paris Saint-Germain. Un réel coup dur pour les joueurs catalans, qui ne s’attendaient pas à voir leur nouvelle pépite quitter le club si tôt pour rejoindre un concurrent européen. Désireux de calmer les choses alors que rien n’est encore acté à 100%, l’entourage du joueur affirme de son côté qu’il n’y a pour l’instant aucune offre du PSG sur la table. Difficile d’y croire puisque même Fabrizio Romano est dans la boucle.

Lire aussi

Le PSG va payer la clause d’une pépite du BarçaLe PSG va payer la clause d’une pépite du Barça
Sur son compte X, le spécialiste du mercato a confirmé des discussions avancées entre toutes les parties. « Le Paris Saint-Germain a présenté sa proposition de contrat à Dro qui est sur le point de quitter Barcelone » a lancé le journaliste avant de poursuivre. « Le PSG fait pression pour signer le milieu de terrain de 18 ans avec des discussions déjà en cours en coulisses pour une clause libératoire de 6 ME » a écrit Fabrizio Romano. Reste maintenant à voir si l’opération se conclura rapidement ou si les négociations traineront entre le joueur et le PSG. Le deal semble en tout cas en excellente voie et tout porte à croire qu’un accord définitif sera trouvé dans les jours à venir.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_282264_0153
OM

OM : Rulli sur le départ, l'énorme surprise !

ICONSPORT_281927_0063
PSG

PSG : Le gros coup Enzo Fernandez confirmé

ICONSPORT_275392_0029
ASSE

ASSE : Horneland viré, il sait qu'il est menacé

ICONSPORT_282409_0149
Liga

Mourinho au Real, l'idée choc de Florentino Perez

Fil Info

17 janv. , 10:20
OM : Rulli sur le départ, l'énorme surprise !
17 janv. , 10:00
PSG : Le gros coup Enzo Fernandez confirmé
17 janv. , 9:30
ASSE : Horneland viré, il sait qu'il est menacé
17 janv. , 9:00
Mourinho au Real, l'idée choc de Florentino Perez
17 janv. , 8:40
Accord avec Nartey, l'OL a un gros détail à régler
17 janv. , 8:20
OM : Abdelli s’éloigne, Angers part au clash
16 janv. , 23:00
L’OL rend fou le Portugal
16 janv. , 22:57
L1 : Programme TV et résultats de la 18e journée

Derniers commentaires

OM : Abdelli s’éloigne, Angers part au clash

J'étais plutot contre son arrivé mais je viens de me renseigner sur lui avec pleins de vidéo il a lair très fort techniquement un vrai numéro 10 belle frappe de balle etc .. alors sûrement que les vidéos ne montrent pas forcément les défauts mais en tous cas elles mettent bien en avant ses qualités

L’OL rend fou le Portugal

Le travail , rien que le travail ils ont compris nos jeunes , ça se voit dans les matchs rarement on a vu des attaquants aussi volontaires pour défendre et ça change tout toujours avec vous les gones

Accord avec Nartey, l'OL a un gros détail à régler

Normalement l'OL devrait également enregistrer la signature de Noham Kamara. Le PSG serait prêt à céder son joueur pour une somme inférieure à 5 millions d'euros ainsi qu'un pourçentage conséquent sur une éventuelle cession future du contrat du joueur. D'autres part, l'OL serait en contact avancés avec un attaquant pour remplacer Satrianno. Au rayon des départs Enzo Molebe aurait demandé un bon de sortie à ses dirigeants. Le FC Séville et Villaréal seraient intéressés. L'OL demanderait une somme proche des 8 millions d'euros ainsi qu'un pourçentage élevé à une cession de contrat future. Enfin la mauvaise nouvelle vient de l'infirmerie. Si le retour de Malick Fofana devrait être effectif à la fin du moi de février, Ernest Nuahma, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur ne devrait pas faire son retour avant la fin de la compétition car Paulo Foncesca estime encore sa récupération entre 6 et 7 mois.

Le Barça le laisse filer, l’OL se jette dessus

Niakhate va nous aider 😊

PSG-LOSC : Dembélé régale avec un lob d'anthologie (vidéo)

Sans compter tout le travail qu'il fait avant car il faut réussir à garder sa lucidité tout en maitrisant le geste technique alors que tu viens déjà d'avoir le palpitant à 100 à l'heure avec ce que tu viens de faire.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
42181332401525
2
Lens
40171313311318
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
3218102633258
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23187292833-5
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
22185762330-7
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading