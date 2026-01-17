Il annonce son transfert au PSG, le Barça sous le choc

Accord avec Nartey, l'OL a un gros détail à régler

Normalement l'OL devrait également enregistrer la signature de Noham Kamara. Le PSG serait prêt à céder son joueur pour une somme inférieure à 5 millions d'euros ainsi qu'un pourçentage conséquent sur une éventuelle cession future du contrat du joueur. D'autres part, l'OL serait en contact avancés avec un attaquant pour remplacer Satrianno. Au rayon des départs Enzo Molebe aurait demandé un bon de sortie à ses dirigeants. Le FC Séville et Villaréal seraient intéressés. L'OL demanderait une somme proche des 8 millions d'euros ainsi qu'un pourçentage élevé à une cession de contrat future. Enfin la mauvaise nouvelle vient de l'infirmerie. Si le retour de Malick Fofana devrait être effectif à la fin du moi de février, Ernest Nuahma, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur ne devrait pas faire son retour avant la fin de la compétition car Paulo Foncesca estime encore sa récupération entre 6 et 7 mois.