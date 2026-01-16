ICONSPORT_282550_0101

PSG-LOSC : Dembélé régale avec un lob d'anthologie (vidéo)

PSG16 janv. , 22:28
parMehdi Lunay
1
Ousmane Dembélé est dans un grand soir contre le LOSC. Le Ballon d'Or 2025 avait ouvert le score d'une belle frappe en première période mais son deuxième but est encore plus beau. L'attaquant du PSG a lobé Berke Ozer d'une louche aussi inattendue que précise pour faire chavirer le Parc des Princes.
1
Articles Recommandés
Moreira Endrick OL
OL

L’OL rend fou le Portugal

ICONSPORT_272856_0009
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 18e journée

ICONSPORT_282550_0102
Ligue 1

L1 : Un super Dembélé remet le PSG en tête

ICONSPORT_282084_0135
Rennes

Un transfert à 66 ME, Rennes ne va pas tenir

Fil Info

16 janv. , 23:00
L’OL rend fou le Portugal
16 janv. , 22:57
L1 : Programme TV et résultats de la 18e journée
16 janv. , 22:55
L1 : Un super Dembélé remet le PSG en tête
16 janv. , 22:30
Un transfert à 66 ME, Rennes ne va pas tenir
16 janv. , 22:00
Esp : Le Real ne laissera pas souffler Mbappé
16 janv. , 22:00
L2 : Programme TV et résultats de la 19e journée
16 janv. , 21:30
Mangala intouchable, l’OL a encore craqué
16 janv. , 21:00
OM : Un cadeau d’Angers avec Abdelli, De Zerbi y croit

Derniers commentaires

Mangala intouchable, l’OL a encore craqué

Très content de son retour

Le PSG va payer la clause d’une pépite du Barça

J'adorerais le voir au PSG, mais je n'y crois pas une seconde

PSG-LOSC : Dembélé régale avec un lob d'anthologie (vidéo)

Magique ce but. Je n'en ai pas vu souvent des mobs dans la surface sur le recul comme il a fait. Chapeau bas 🤩

L1 : Un super Dembélé remet le PSG en tête

Bah voilà, contre pressing (qui donne les 2eme et 3zme buts), Dembele au centre et Doué à droite, et on retrouve le PSG 2025 qui a tout gagné. Il faut aussi noter le coaching de Luis Enrique qui fait rentrer zabarnyi pour mettre Zaïre Emery au milieu. Enfin, Barcola a enfin conclu une action, c'est mérité vu ses débauches d'energie

L1 : Un super Dembélé remet le PSG en tête

Ce but de Dembélé... fouuuu !!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
42181332401525
2
Lens
40171313311318
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
3218102633258
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23187292833-5
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
22185762330-7
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading