Vinicius Jr appelle six clubs dont le PSG !

Vinicius Jr n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Real Madrid, qui court jusqu'en juin 2027. Compte tenu de cette situation, plusieurs clubs ont déjà été sondés, dont le PSG.

Le Real Madrid a sans doute dit adieu au titre en Liga après sa défaite ce samedi sur la pelouse de Majorque. Les hommes d’Alvaro Arbeloa conservent toutefois une belle chance de succès en Ligue des champions. L’entraîneur espagnol aura besoin que toutes ses individualités soient à leur meilleur niveau, et Vinicius Jr en fait partie. Le Brésilien, en pleine forme, devra montrer la voie à un Real Madrid assez irrégulier. Ensuite, il sera temps pour l’ancien de Flamengo de faire un point décisif sur son avenir. Et il y a beaucoup à discuter.

Vinicius Jr, le Real Madrid n'ira pas plus loin

Vinicius Jr est sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2027, mais il n’arrive pas à trouver un accord avec la direction pour prolonger, ce qui met tout le monde dans l’embarras. La crainte est un départ dès cet été ou, au pire, dans un an, libre de tout contrat.

Selon les dernières informations de TeamTalk, des intermédiaires ont récemment contacté les grands clubs de Premier League : Arsenal, Manchester United, Manchester City, Liverpool et Chelsea, au sujet de la possible disponibilité de Vinicius Jr cet été. Pour prolonger à Madrid, le Brésilien réclame un salaire similaire à celui de Kylian Mbappé, soit 570 000 euros par semaine. Il n’est pas certain que le Real Madrid accepte cette demande. Le média précise que le club espagnol a récemment formulé sa dernière offre au clan de Vinicius Jr, qui ne sera pas améliorée.

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