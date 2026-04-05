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PSG : Nuno Mendes comparé à Daniel Alves par une légende

PSG05 avr. , 15:20
parClaude Dautel
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Nuno Mendes est l'une des valeurs sûres du PSG, et à 23 ans le défenseur international portugais impressionne déjà toute l'Europe. Pour Maxwell, il y a de la graine de star dans le prodige parisien.
Le Paris Saint-Germain a dépensé au total près de 45 millions d'euros pour faire venir Nuno Mendes du Sporting Lisbonne, mais il s'agit d'un des meilleurs investissements de ces dernières années. Les joueurs de l'Inter, Chelsea ou bien encore d'Arsenal peuvent témoigner de la puissance et des qualités de l'international portugais, lié jusqu'en 2029 avec le PSG et dont la valeur est désormais estimée à 75 millions d'euros par Transfermarkt. S'exprimant dans le quotidien L'Equipe, un joueur qui a fait les grandes heures du Paris SG, version QSI, admet être époustouflé par les performances de Nuno Mendes. Ce joueur c'est Maxwell. A un poste qu'il connaît bien, celui qui a été international avec le Brésil pense que le Portugais est sur une planète à part, celle des grandes stars défensives.

Nuno Mendes a mis l'Europe à ses pieds

Pour Maxwell, Nuno Mendes peut regarder dans les yeux Dani Alves. « Il a la puissance de Roberto Carlos et il est plus défensif que lui mais dans les 30 derniers mètres il reste en dessous. Roberto Mancini te faisait des passes de fou. Nuno est moins technique que Marcelo mais plus puissant. En fait, il a vraiment un jeu moderne, difficile de comparer. À part Daniel Alves au Barça, je ne me rappelle pas d'un latéral capable d'aller extérieur, intérieur, d'être aussi fluide dans la construction. Philippe Lahm pouvait faire ça aussi, la puissance en moins », explique l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain, qui admet avoir été épaté par la capacité qu'a Nuno Mendes de se sublimer face aux grosses équipes.
Du côté de Maxwell, on est convaincu que lorsqu'ils affrontent le défenseur portugais du Paris Saint-Germain, certains joueurs commencent à avoir peur. « Je pense qu’il fait peur. Il a conquis le respect de tous y compris de ses adversaires directs. Ils sont conscients que dans la vitesse, Nuno peut faire le match avec eux, ils vont devoir utiliser autre chose. Il est le latéral gauche le plus performant en Europe ! Comme pour le PSG, toutes les équipes te regardent en disant "ouh, ça va être une soirée difficile". Après, pour maintenir ce respect, le plus difficile est de maintenir cette concentration, cette autorité, cette envie de défendre à chaque match », ajoute celui qui a pris sa retraite en 2017 après une énorme carrière qui l'a vu passer par Cruzeiro, l'Ajax, l'Inter, le Barça et finalement le PSG
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T'es toujours dans l'insulte, le premier degré, le culte de la pensée unique. T'es à poil d'argument, tu me traites de raciste, de misogyne etc comme un gamin. T'es aigri t'as du te faire piquer ton goûter à l'ecole. Et non l'avis de Beye ou d'un entraîneur dont l'équipe s'est fait laver par Bruges et l'atalanta sur les reports on s'en tape. Mais il peut en parler si ça lui dit, enfin s'écouter parler plutôt avec sa rhétorique bidon approximative. Dès qu'on tend un micro à ce mec, il te raconte sa vie. Ton histoire de 1/8 ou quart on s'en tape, tous les reports demandés par les Clubs ont été acceptés, sauf celui de Lyon, trop tardif. Je reproche aux coachs de l'om de se tromper de sujets, de perdre le fil de leur intérêt. De zerbi aussi en faisait des tonnes, donnait son avis sur tout. Ton club a besoin d'être recentré sur ses enjeux sportifs. Tout autre question doit être balayée en 1 phrase pour recentrer le débat sur l'om. C'est vital et impactant pour les joueurs. Même ce point de vue, t'es incapable de le comprendre de manière objective. T'es du genre à dire : "bah quoi??? Il répond juste à la question qu'on lui pose" 😅

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wow. super vanne !

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Cet acteur né.........Je crois pas du tout en son cinéma.

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Le gars se claque au début de l'action et malgré tout empêche Balogun de faire un un-contre-un, et tout ce qu'ils trouvent à dire c'est qu'il a une charrette? Tommasi, est bien le clown qu'on pense qu'il est. Par contre personne pour parler de Rulli et de sa position sur ce but? Comment c'est possible de se faire lober dans cette situation?

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