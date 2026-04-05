PSG : Nuno Mendes comparé à Daniel Alves par une légende

Nuno Mendes est l'une des valeurs sûres du PSG, et à 23 ans le défenseur international portugais impressionne déjà toute l'Europe. Pour Maxwell, il y a de la graine de star dans le prodige parisien.

L'Equipe, un joueur qui a fait les grandes heures du Paris SG, version QSI, admet être époustouflé par les performances de Nuno Mendes. Ce joueur c'est Maxwell. A un poste qu'il connaît bien, celui qui a été international avec le Brésil pense que le Portugais est sur une planète à part, celle des grandes stars défensives. Le Paris Saint-Germain a dépensé au total près de 45 millions d'euros pour faire venir Nuno Mendes du Sporting Lisbonne, mais il s'agit d'un des meilleurs investissements de ces dernières années. Les joueurs de l'Inter, Chelsea ou bien encore d'Arsenal peuvent témoigner de la puissance et des qualités de l'international portugais, lié jusqu'en 2029 avec le PSG et dont la valeur est désormais estimée à 75 millions d'euros par Transfermarkt . S'exprimant dans le quotidien, un joueur qui a fait les grandes heures du Paris SG, version QSI, admet être époustouflé par les performances de Nuno Mendes. Ce joueur c'est Maxwell. A un poste qu'il connaît bien, celui qui a été international avec le Brésil pense que le Portugais est sur une planète à part, celle des grandes stars défensives.

Nuno Mendes a mis l'Europe à ses pieds

Pour Maxwell, Nuno Mendes peut regarder dans les yeux Dani Alves. « Il a la puissance de Roberto Carlos et il est plus défensif que lui mais dans les 30 derniers mètres il reste en dessous. Roberto Mancini te faisait des passes de fou. Nuno est moins technique que Marcelo mais plus puissant. En fait, il a vraiment un jeu moderne, difficile de comparer. À part Daniel Alves au Barça, je ne me rappelle pas d'un latéral capable d'aller extérieur, intérieur, d'être aussi fluide dans la construction. Philippe Lahm pouvait faire ça aussi, la puissance en moins », explique l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain, qui admet avoir été épaté par la capacité qu'a Nuno Mendes de se sublimer face aux grosses équipes.

Du côté de Maxwell, on est convaincu que lorsqu'ils affrontent le défenseur portugais du Paris Saint-Germain, certains joueurs commencent à avoir peur. « Je pense qu’il fait peur. Il a conquis le respect de tous y compris de ses adversaires directs. Ils sont conscients que dans la vitesse, Nuno peut faire le match avec eux, ils vont devoir utiliser autre chose. Il est le latéral gauche le plus performant en Europe ! Comme pour le PSG, toutes les équipes te regardent en disant "ouh, ça va être une soirée difficile". Après, pour maintenir ce respect, le plus difficile est de maintenir cette concentration, cette autorité, cette envie de défendre à chaque match », ajoute celui qui a pris sa retraite en 2017 après une énorme carrière qui l'a vu passer par Cruzeiro, l'Ajax, l'Inter, le Barça et finalement le PSG