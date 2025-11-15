Upamecano au PSG, tout s'accélère

Le PSG ne veut pas chambouler son effectif mais n'en reste pas moins attentif à la situation de certains grands joueurs. Dayot Upamecano pourrait notamment rejoindre prochainement les rangs de Luis Enrique.

Le Paris Saint-Germain a changé de stratégie au mercato et cela lui réussit plutôt bien. Le club de la capitale ne dira néanmoins pas non à la possibilité de se renforcer dans les prochaines semaines si des joueurs intéressants sont disponibles. Dans quelques mois, Dayot Upamecano sera libre de tout contrat, alors qu'il n'arrive pas à prolonger son bail du côté du Bayern Munich. Pas mal de clubs sont intéressés, comme le Real Madrid et des équipes de Premier League. Mais s'il y a bien une écurie déterminée à rafler la mise, c'est le PSG de Luis Enrique.

Upamecano, ça sent bon pour le PSG ?

Fichajes, les champions d'Europe ont accéléré sur le recrutement de l'international français. La direction sportive du club de la capitale est persuadée que Selon les dernières informations de, les champions d'Europe ont accéléré sur le recrutement de l'international français. La direction sportive du club de la capitale est persuadée que Dayot Upamecano est désormais la pièce manquante de son effectif en défense . Surtout que Marquinhos pourrait quitter le navire l'été prochain. Son expérience du plus haut niveau, sa jeunesse et son état d'esprit irréprochable sont des gros atouts pour une arrivée du Français au Paris Saint-Germain, qui lui ferait une place de choix. Ses bonnes relations avec certains Tricolores de l'effectif francilien, comme Ousmane Dembélé, pourraient également accélérer sa venue au Paris Saint-Germain.

A noter que le Bayern Munich ne désespère pas encore de voir Upamecano prolonger son contrat en Bavière. Les champions d'Allemagne prennent la menace parisienne très au sérieux, d'autant que Luis Enrique souhaite plus que jamais franciser les rangs du PSG. Upamecano en connaitra rapidement plus sur son avenir, lui qui ne veut pas se polluer l'esprit trop longtemps en cette saison qui se terminera par la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.