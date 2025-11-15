ICONSPORT_271029_0332
Dayot Upamecano

Upamecano au PSG, tout s'accélère

PSG15 nov. , 12:00
parHadrien Rivayrand
4
Le PSG ne veut pas chambouler son effectif mais n'en reste pas moins attentif à la situation de certains grands joueurs. Dayot Upamecano pourrait notamment rejoindre prochainement les rangs de Luis Enrique.
Le Paris Saint-Germain a changé de stratégie au mercato et cela lui réussit plutôt bien. Le club de la capitale ne dira néanmoins pas non à la possibilité de se renforcer dans les prochaines semaines si des joueurs intéressants sont disponibles. Dans quelques mois, Dayot Upamecano sera libre de tout contrat, alors qu'il n'arrive pas à prolonger son bail du côté du Bayern Munich. Pas mal de clubs sont intéressés, comme le Real Madrid et des équipes de Premier League. Mais s'il y a bien une écurie déterminée à rafler la mise, c'est le PSG de Luis Enrique.

Upamecano, ça sent bon pour le PSG ? 

Selon les dernières informations de Fichajes, les champions d'Europe ont accéléré sur le recrutement de l'international français. La direction sportive du club de la capitale est persuadée que Dayot Upamecano est désormais la pièce manquante de son effectif en défense. Surtout que Marquinhos pourrait quitter le navire l'été prochain. Son expérience du plus haut niveau, sa jeunesse et son état d'esprit irréprochable sont des gros atouts pour une arrivée du Français au Paris Saint-Germain, qui lui ferait une place de choix. Ses bonnes relations avec certains Tricolores de l'effectif francilien, comme Ousmane Dembélé, pourraient également accélérer sa venue au Paris Saint-Germain. 

A noter que le Bayern Munich ne désespère pas encore de voir Upamecano prolonger son contrat en Bavière. Les champions d'Allemagne prennent la menace parisienne très au sérieux, d'autant que Luis Enrique souhaite plus que jamais franciser les rangs du PSG. Upamecano en connaitra rapidement plus sur son avenir, lui qui ne veut pas se polluer l'esprit trop longtemps en cette saison qui se terminera par la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. 
4
Derniers commentaires

Upamecano au PSG, tout s'accélère

J aurais preferer tomas araujo...le petit rodrigo mora et bouaddi

« Va te faire enc... l’Olympique Lyonnais » : Michael Youn enflamme Saint-Etienne

N'ayant pas de réel actualité ils ont besoin de faire le "buzz" souchon fait de même d'une autre façon ...

Mbappé trompe la France, ça tourne au scandale

Il n'est pas capitaine de l'EdF et sensé montrer l'exemple ? Le foot n'est pas un sport collectif ? Les autres joueurs sont heureux d'aller à Bakou alors qu'ils sont déjà qualifiés ? Bien sûr que Rothen a raison. Marre de voir ce type de comportement en EdF, tout comme le défilié de mode à l'arrivée à Clairefontaine. On verra si le problème est DD, bientôt, ou cette génération qui a du mal à se faire apprécier des français.

Upamecano au PSG, tout s'accélère

c'est un gagneur.Ce serait une bonne recrue . il est physique ce qui nous manque un peu

Le PSG contacte un attaquant à 75ME

ça serait une super recrue, c'est un très bon joueur

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

