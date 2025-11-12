Upamecano au PSG, Bild lance un bombe

Dayot Upamecano sera en fin de contrat avec le Bayern Munich en juin prochain. Et celui qui est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du monde pourrait signer au PSG annonce le puissant quotidien allemand Bild.

Il est dans un grand club, il n'y a pas beaucoup mieux en Europe. Mais il y a mieux (rires). Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, par respect pour son club et pour ne pas lui mettre plus de pression. Mais c'est normal que tous les grands clubs s'intéressent à lui », a reconnu le capitaine de l'équipe de France. Et justement, selon le tabloïd allemand Bild, le PSG est d'ores et déjà entré dans la danse afin de recruter le défenseur international tricolore. Grand ami d'Ousmane Dembélé, qu'il a connu à Évreux, dont Upamecano est originaire, le joueur de 27 ans n'a pas tranché. Mais dans les négociations avec le Bayern Munich, les champions d'Europe en titre ont des atouts. Interrogé ce mercredi en conférence de presse sur la possibilité de voir Dayot Upamecano le rejoindre au Real Madrid la saison prochaine, Kylian Mbappé n'avait pas masqué son réel intérêt.

Upamecano avec son pote Dembélé au PSG

Luis Enrique l'a bien vu la semaine passée lors du choc PSG-Bayern, Dayot Upamecano a toutes les qualités qu'il faut pour s'imposer dans ce Paris SG où Nasser Al-Khelaifi veut qu'il redevienne un club français. De plus, le défenseur tricolore du club allemand a pour agent Moussa Sissoko, le même que Dembélé, dont on sait qu'il a une relation parfaite avec le club de la capitale. Christian Falk, le journaliste allemand de Bild, confirme que du côté des dirigeants du Bayern Munich, on commence à craindre le départ de Dayot Upamecano en fin de saison, les négociations pour une prolongation de contrat traînant en longueur. Et si le joueur français doit partir, les responsables bavarois pensent que cela pourrait être pour rejoindre le Paris Saint-Germain plutôt que le Real Madrid

Preuve que les choses évoluent, le Bayern Munich pense déjà très sérieusement à Marc Guehi et Ibrahima Konaté pour succéder à Upamecano dès la saison prochaine. Tout comme ce dernier, ces deux joueurs seront également libres en juin prochain. Mais le PSG doit tout de même se méfier du club allemand, qui n'est pas du genre à baisser les bras. Surtout qu'il s'agit de conserver l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, défenseur du monde. Le Paris Saint-Germain va donc devoir se montrer persuasif pour s'offrir celui qui pourrait solidifier encore plus son secteur défensif.