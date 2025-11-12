ICONSPORT_271029_0332
Dayot Upamecano

Upamecano au PSG, Bild lance un bombe

Mercato12 nov. , 20:20
parClaude Dautel
1
Dayot Upamecano sera en fin de contrat avec le Bayern Munich en juin prochain. Et celui qui est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du monde pourrait signer au PSG annonce le puissant quotidien allemand Bild.
Interrogé ce mercredi en conférence de presse sur la possibilité de voir Dayot Upamecano le rejoindre au Real Madrid la saison prochaine, Kylian Mbappé n'avait pas masqué son réel intérêt. « Il est dans un grand club, il n'y a pas beaucoup mieux en Europe. Mais il y a mieux (rires). Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, par respect pour son club et pour ne pas lui mettre plus de pression. Mais c'est normal que tous les grands clubs s'intéressent à lui », a reconnu le capitaine de l'équipe de France. Et justement, selon le tabloïd allemand Bild, le PSG est d'ores et déjà entré dans la danse afin de recruter le défenseur international tricolore. Grand ami d'Ousmane Dembélé, qu'il a connu à Évreux, dont Upamecano est originaire, le joueur de 27 ans n'a pas tranché. Mais dans les négociations avec le Bayern Munich, les champions d'Europe en titre ont des atouts.

Upamecano avec son pote Dembélé au PSG

Luis Enrique l'a bien vu la semaine passée lors du choc PSG-Bayern, Dayot Upamecano a toutes les qualités qu'il faut pour s'imposer dans ce Paris SG où Nasser Al-Khelaifi veut qu'il redevienne un club français. De plus, le défenseur tricolore du club allemand a pour agent Moussa Sissoko, le même que Dembélé, dont on sait qu'il a une relation parfaite avec le club de la capitale. Christian Falk, le journaliste allemand de Bild, confirme que du côté des dirigeants du Bayern Munich, on commence à craindre le départ de Dayot Upamecano en fin de saison, les négociations pour une prolongation de contrat traînant en longueur. Et si le joueur français doit partir, les responsables bavarois pensent que cela pourrait être pour rejoindre le Paris Saint-Germain plutôt que le Real Madrid
Preuve que les choses évoluent, le Bayern Munich pense déjà très sérieusement à Marc Guehi et Ibrahima Konaté pour succéder à Upamecano dès la saison prochaine. Tout comme ce dernier, ces deux joueurs seront également libres en juin prochain. Mais le PSG doit tout de même se méfier du club allemand, qui n'est pas du genre à baisser les bras. Surtout qu'il s'agit de conserver l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, défenseur du monde. Le Paris Saint-Germain va donc devoir se montrer persuasif pour s'offrir celui qui pourrait solidifier encore plus son secteur défensif.
1
Derniers commentaires

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

non de jouer les jambes .. si a chaque fois que tu ramasses tout y a pas faute ca va etre sympa ... prochain match droit aux balayages tant que le ballon est touché ca passe creme

Upamecano au PSG, Bild lance un bombe

Ça serait un top recrutement et a moindre frais

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

c'est juste qu'hier ils te sortent que c'est en zone grise et que donc la var n'est pas obligé d'intervenir .. du coup tu m'expliques pourquoi morton est expulsé apres l'appel de la var contre renne pour n'avoir meme pas touché le defenseur alors qu'il est dans cette fameuse zone grise? Ils ce sont surtout rendu compte que leur explication etait ridicule

Le PSG n'est pas un grand club, une star de Canal+ balance

Donc city n'est pas un grand club ? Chelsea Pareil tant qu'il n'a pas eu sa 2eme C1 en 2021 et le Barca pareil avant 2006 et sa deuxième C1 c'était un petit club ? Et ça vaut pour Tous les clubs avant leur 2eme C1 ? Bref ferme la Geoffroy Et puis alors que dire de Marseille 🤣 vu la gueule de leur pseudo C1 au rabais 😂

OL-PSG : Une proposition choc pour éviter les erreurs d'arbitrage !

Et à Marseille ils jouent comme des pieds

