Le PSG contacte un attaquant à 75ME

Déjà dans la préparation du prochain mercato estival, le PSG a coché le nom de Kenan Yildiz, la pépite turque de la Juventus Turin.

Très peu actif l’été dernier, le Paris Saint-Germain a sans doute pris conscience avec les nombreuses blessures au sein de son effectif qu’il aurait été préférable de se renforcer un peu plus lors du précédent mercato. Luis Campos et Luis Enrique ont bien retenu la leçon et les deux hommes forts du club parisien souhaitent rectifier le tir cet hiver. En juin prochain aussi, il devrait y avoir du mouvement dans la capitale.

Le PSG jette son dévolu sur Kenan Yildiz

Une tendance confirmée par le site Media Foot, qui nous apprend que le PSG a identifié Kenan Yildiz comme une cible potentielle pour la saison prochaine. Luis Campos est un grand fan de l’attaquant turc de 20 ans, valorisé à 75 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt . Auteur de 2 buts et de 3 passes décisives en Série A cette saison, Yildiz n’est pas certain de rester à Turin l’été prochain malgré un contrat qui court jusqu’en 2029 avec la Vieille Dame.

Le média spécialisé affirme que deux sources très solides proches du Paris Saint-Germain ont confirmé l’intérêt du champion d’Europe pour Kenan Yildiz. De plus, le nom du Turc revenait avec énormément d’insistance dans les discussions en interne depuis plusieurs semaines. Le PSG souhaite appuyer sur l’aspect financier pour convaincre l’ailier de rejoindre son projet puisque le natif de Regensburg perçoit actuellement moins de deux millions d’euros par saison à Turin. Un salaire ridicule au vu du talent du joueur qui a réveillé l’intérêt de plusieurs cadors en Europe, dont le Paris SG

Le média ajoute que le projet parisien a tout pour séduire Kenan Yildiz, lequel souhaite que sa situation évolue sur le plan sportif et financier. En rejoignant le Paris Saint-Germain, l’attaquant formé en Allemagne sait qu’il pourrait s’y retrouver à la fois sur le rectangle vert et d’un point de vue économique. Reste maintenant à voir si le champion de France en titre, qui sera certainement confronté à une rude concurrence européenne sur ce dossier, parviendra à rafler la mise et à boucler un très gros coup offensif lors du prochain mercato estival.