Upamecano a trouvé mieux que le PSG

Libre en fin de saison, Dayot Upamecano fait saliver le PSG avec son statut d'international français à zéro euro. Mais le Real Madrid est persuadé qu'il va avoir gain de cause.

Défenseur central titulaire chez les Bleus aux yeux de Didier Deschamps, Dayot Upamecano se sait courtisé par le Paris SG. Dans ses prises de parole récentes au début de la trêve internationale, il a bien compris que Paris était une option pour la suite de sa carrière, lui qui arrive en fin de contrat au Bayern Munich à l’issue de la saison. Le club francilien est aussi intéressé par ses services, alors qu’il cherche encore la charnière parfaite pour succéder à Marquinhos, qui semble avoir baissé dans la hiérarchie aux yeux de Luis Enrique. En plus de cela, l’ancien de Valenciennes est un international français encore relativement jeune (27 ans), ce qui plait énormément au projet du PSG.

Mais le défenseur central ne se dirige pas vers la capitale française. Le média bien nommé Defensa Central affirme qu’Upamecano va s’engager pour le Real Madrid en fin de saison, et que le deal est quasiment bouclé. Pourtant, le club espagnol est très chaud sur un autre international français, Ibrahima Konaté, lui aussi en fin de contrat mais du côté de Liverpool. Mais selon le média madrilène, le joueur des Reds est désormais tenté par le pari de rejoindre le Bayern Munich, ce qui obligerait le Real Madrid à foncer sur Upamecano.

Mbappé fait le forcing pour Upamecano

Ce dernier a souvent été dragué par le PSG, sachant qu’il est proche d’Ousmane Dembélé. Mais Kylian Mbappé est aussi capable d’oeuvrer en coulisses pour convaincre l’un de ses amis de venir le rejoindre au Real. Le média merengue assure que José Angel Sanchez, bras droit de Florentino Pérez depuis plus de 15 ans, a été mis sur le dossier pour se positionner dès le 1er janvier 2026, comme le règlement le prévoit. Et que cela porte déjà ses fruits aux yeux du joueur, tenté par l'aventure en Espagne.

De quoi prévoir un joli bras de fer, ce qui sera forcément le cas pour tous ces joueurs qui vont attendre la fin de saison pour se trouver un nouveau club et faire monter les enchères. Le PSG, le Real Madrid et le Bayern Munich sont en tout cas prêts à entrer dans la mêlée pour les deux défenseurs centraux français, même si du côté de la Maison Blanche, on est persuadé que Dayot Upamecano est désormais la future recrue parfaite pour l’équipe de Xabi Alonso.