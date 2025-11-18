Guerre Mbappé-PSG, le Real Madrid s’en mêle !

La bataille continue entre le PSG et Kylian Mbappé au sujet du départ de ce dernier en fin de contrat et des salaires impayés. Le Real Madrid a son mot à dire.

Joueur le mieux payé de l’histoire du championnat de France lors de sa dernière au PSG en 2023-2024, Kylian Mbappé est au coeur d’un procès retentissant contre son ancien club. Désormais au Real Madrid, l’attaquant français reproche au champion d’Europe de ne pas lui avoir versé plusieurs mois de salaire et des primes. De son côté, le Paris SG demande également des dédommagements records pour des manquements au contrat, mais aussi un manque à gagner sur son transfert à hauteur de 180 millions d’euros qui aurait du se faire pour qu’il signe au Real Madrid.

De quoi faire hurler du côté de la Maison Blanche, qui suit forcément ce procès aux Prud’hommes qui peut impacter son meilleur buteur. Même si les différentes parties ne se parlent plus du tout, le Real Madrid compte bien avoir son mot à dire, surtout devant les demandes ahurissantes du PSG à ses yeux.

Le Real Madrid dénonce le PSG

Ainsi, selon Defensa Central, média très proche de Florentino Pérez, on assure que le Real Madrid se sent « insulté » par « l’hypocrisie du PSG ». En cause notamment, le fait que Paris estime que l’attitude et les mensonges de Mbappé ont empêché sa vente et donc une rentrée d’argent copieuse de quasiment 200 millions d’euros.

De quoi faire rire Florentino Pérez, qui a tenu à faire savoir à la presse locale qu’il avait fait une offre à hauteur de 200 millions d’euros en 2021 au PSG, et que le club de la capitale française avait tout simplement refusé d’y répondre. Une façon de sous-entendre que si Paris tenait tant que ça à récupérer de l’argent sur le dos de Kylian Mbappé, il y avait la possibilité de le faire beaucoup plus tôt, avec une vraie offre sur la table.

La position du PSG n’est donc qu’une vaste hypocrisie aux yeux des Merengue, persuadés que le club francilien ne veut pas perdre la face face aux demandes de son ancien buteur et réclame des sommes astronomiques pour perturber Kylian Mbappé. Et le Real Madrid par la même occasion.