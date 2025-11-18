Guerre Mbappé-PSG, le Real Madrid s’en mêle !

qui te parle de 2 millions par ans a lyon mdr
mec vous sortez un joueur tout les 20 ans de quoi tu nous parles de plus suis un minimum ton club vaz n'a jamais pris la place de gouiri il est blessé et de plus ds le jeu gouiri vous manque bcp
mdr mais toi t le haters de lyon mdr tu veux qu'on parle des joueurs quison venu a marseille et qui on cirer le banc et gagner 500 mille par mois ou mettre au placard un def penfant 1 ans qui toucher aussi pas loin
mec ca fait des annees que ton club se nourrit des prets mdr le culot du gars et qu'est ce que tu dis comme bétises c'est affolant meme
Un vrai club de con, dirigeant comme supoorter! Allez l’OM
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
Loading