ICONSPORT_276721_0056

Guerre Mbappé-PSG, le Real Madrid s’en mêle !

PSG18 nov. , 8:00
parGuillaume Conte
0
La bataille continue entre le PSG et Kylian Mbappé au sujet du départ de ce dernier en fin de contrat et des salaires impayés. Le Real Madrid a son mot à dire.
Joueur le mieux payé de l’histoire du championnat de France lors de sa dernière au PSG en 2023-2024, Kylian Mbappé est au coeur d’un procès retentissant contre son ancien club. Désormais au Real Madrid, l’attaquant français reproche au champion d’Europe de ne pas lui avoir versé plusieurs mois de salaire et des primes. De son côté, le Paris SG demande également des dédommagements records pour des manquements au contrat, mais aussi un manque à gagner sur son transfert à hauteur de 180 millions d’euros qui aurait du se faire pour qu’il signe au Real Madrid.
De quoi faire hurler du côté de la Maison Blanche, qui suit forcément ce procès aux Prud’hommes qui peut impacter son meilleur buteur. Même si les différentes parties ne se parlent plus du tout, le Real Madrid compte bien avoir son mot à dire, surtout devant les demandes ahurissantes du PSG à ses yeux.

Le Real Madrid dénonce le PSG

Ainsi, selon Defensa Central, média très proche de Florentino Pérez, on assure que le Real Madrid se sent « insulté » par « l’hypocrisie du PSG ». En cause notamment, le fait que Paris estime que l’attitude et les mensonges de Mbappé ont empêché sa vente et donc une rentrée d’argent copieuse de quasiment 200 millions d’euros. 
De quoi faire rire Florentino Pérez, qui a tenu à faire savoir à la presse locale qu’il avait fait une offre à hauteur de 200 millions d’euros en 2021 au PSG, et que le club de la capitale française avait tout simplement refusé d’y répondre. Une façon de sous-entendre que si Paris tenait tant que ça à récupérer de l’argent sur le dos de Kylian Mbappé, il y avait la possibilité de le faire beaucoup plus tôt, avec une vraie offre sur la table.
La position du PSG n’est donc qu’une vaste hypocrisie aux yeux des Merengue, persuadés que le club francilien ne veut pas perdre la face face aux demandes de son ancien buteur et réclame des sommes astronomiques pour perturber Kylian Mbappé. Et le Real Madrid par la même occasion.

Lire aussi

Le PSG réclame finalement 440ME à Kylian MbappéLe PSG réclame finalement 440ME à Kylian Mbappé
Le PSG accable Mbappé, le jugement sera rendu le 16 décembreLe PSG accable Mbappé, le jugement sera rendu le 16 décembre
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_276256_0114
OL

Une recrue tombée du ciel, l'OL est sur le coup

ICONSPORT_260406_0207
OM

L’OM vire Fabrizio Ravanelli

Coupe du Monde 2026
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de mardi

Fil Info

8:40
Une recrue tombée du ciel, l'OL est sur le coup
8:20
L’OM vire Fabrizio Ravanelli
00:00
CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de mardi
23:10
Qualif Euro Espoirs : La France domine difficilement les Iles Féroé
23:05
Un crack belge lance les hostilités avec Rudi Garcia
22:44
Mondial 2026 : L'Allemagne et les Pays-Bas qualifiés sans trembler
22:30
PSG : Fabian Ruiz annonce son prochain club
22:03
Le PSG réclame finalement 440ME à Kylian Mbappé

Derniers commentaires

Benzema de retour à l'OL ? La porte est ouverte

qui te parle de 2 millions par ans a lyon mdr

Ça coince pour Endrick à l'OL annonce la presse espagnole

mec vous sortez un joueur tout les 20 ans de quoi tu nous parles de plus suis un minimum ton club vaz n'a jamais pris la place de gouiri il est blessé et de plus ds le jeu gouiri vous manque bcp

Ça coince pour Endrick à l'OL annonce la presse espagnole

mdr mais toi t le haters de lyon mdr tu veux qu'on parle des joueurs quison venu a marseille et qui on cirer le banc et gagner 500 mille par mois ou mettre au placard un def penfant 1 ans qui toucher aussi pas loin

Ça coince pour Endrick à l'OL annonce la presse espagnole

mec ca fait des annees que ton club se nourrit des prets mdr le culot du gars et qu'est ce que tu dis comme bétises c'est affolant meme

Le PSG réclame finalement 440ME à Kylian Mbappé

Un vrai club de con, dirigeant comme supoorter! Allez l’OM

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading