Une recrue au mercato d'hiver, le PSG confirme !

Un an après avoir recruté Khvicha Kvaratskhelia, le PSG pourrait de nouveau profiter du mercato hivernal pour se renforcer. Luis Enrique a ouvert la porte à un ou plusieurs renforts après le match nul à Bilbao.

Très peu actif lors du mercato cet été avec simplement les recrutements d’Illya Zabarnyi et de Lucas Chevalier, le Paris Saint-Germain pourrait se rattraper en janvier. Les nombreuses blessures au sein de l’effectif depuis le début de la saison poussent Luis Campos et Luis Enrique à réfléchir sérieusement à l’idée de recruter un ou plusieurs joueurs lors du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. Après le match nul à Bilbao ce mercredi en Ligue des Champions, Luis Enrique a officiellement ouvert la porte pour la première fois à une recrue cet hiver.

« Bien sûr, nous sommes ouverts à tout. Nous sommes ouverts à recruter ou à quelques possibilités » a reconnu Luis Enrique après le 0-0 du PSG en Espagne, avant de poursuivre. « Un manque d'efficacité? Non. Cela s'est passé comme ça parce que le gardien Unai Simon a été incroyable, il a été désigné meilleur joueur du match et ça signifie qu'on méritait la victoire, je pense. Sans aucun doute, le match de l'Athletic a été de très haut niveau. Ils auraient pu gagner parce qu'ils ont eu quelques occasions aussi. Mais sur la balance, on aurait mérité de le gagner » a nuancé Luis Enrique, interrogé sur le manque d’efficacité de son équipe et sur la possibilité de recruter un joueur offensif lors du prochain mercato.

Luis Enrique se prononce sur le mercato

L’entraîneur espagnol du PSG semble toujours aussi satisfait de son effectif mais il ne dirait visiblement pas non à un ou deux renforts afin de disposer de plus de solutions pour compenser les nombreux joueurs absents sur blessure. Face à Bilbao mardi, Luis Enrique a été contraint de composer sans Hakimi, Lucas Hernandez ou encore Dembélé tandis que Doué était trop juste pour démarrer. De nombreuses absences qui fragilisent le PSG et qui pourraient convaincre le champion d’Europe en titre de frapper un gros coup lors du mercato hivernal, comme cela avait été le cas en janvier 2024 avec la signature de Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples.