Un joueur de l’OL anéanti moralement

L'OL vit une période délicate avec l'incapacité d'enchainer les bons résultats. Moins à l'aise en ce moment et expulsé à Lorient, Ainsley Maitland-Niles plonge.

La situation est compliquée pour l’Olympique Lyonnais , qui se maintient en première partie de tableau en Ligue 1 et dans les premiers rangs en Europa League, mais peine quand même à enchainer des matchs convaincants. La réception des Go Ahead Eagles doit aider à reprendre de la confiance, mais c’est en Ligue 1 que les Lyonnais sont attendus pour rester dans le Top6.

Maitland-Niles, Fonseca avoue un problème mental

La défaite à Lorient (1-0) a démontré les difficultés d’un groupe qui manque de fraicheur, sur le plan physique et mental. Un cas l’illustre parfaitement, celui d’Ainsley Maitland-Niles. Le latéral anglais est moins bien ces derniers mois, et son expulsion après un premier carton jaune sévère mais un deuxième mérité, illustre ses difficultés actuelles.

En conférence de presse, Paulo Fonseca a confirmé que l’ancien d’Arsenal était parfois difficile à cerner, et avait besoin que toutes les conditions soient réunies pour être bien dans sa tête. « Ainsley a beaucoup de qualités offensives. Il est aussi fort défensivement, rapide. Je travaille avec lui pour avoir cet équilibre mental, pour qu’il joue à son maximum. Son problème, c’est que parfois, il ne joue pas à son maximum », s’inquiète l’entraineur portugais de l’OL, qui a besoin d’éléments forts dans sa défense pour retrouver la solidité du début de saison.

Au sein du club lyonnais, on confirme qu’AMN reste un joueur taciturne, fragile psychologiquement. « Il marche beaucoup à l’affectif. Quand tout va bien, il peut être dans une spirale très positive, quand tout va mal, il peut être dans une spirale très négative », a ainsi résumé un membre de l’OL dans les colonnes de L’Equipe. Un constat assez simple, mais qui démontre que Maitland-Niles va devoir réagir pour aider son équipe « à aller bien » dans les prochains matchs.