Un joueur de l’OL anéanti moralement

OL11 déc. , 11:00
parGuillaume Conte
L'OL vit une période délicate avec l'incapacité d'enchainer les bons résultats. Moins à l'aise en ce moment et expulsé à Lorient, Ainsley Maitland-Niles plonge.
La situation est compliquée pour l’Olympique Lyonnais, qui se maintient en première partie de tableau en Ligue 1 et dans les premiers rangs en Europa League, mais peine quand même à enchainer des matchs convaincants. La réception des Go Ahead Eagles doit aider à reprendre de la confiance, mais c’est en Ligue 1 que les Lyonnais sont attendus pour rester dans le Top6.

Maitland-Niles, Fonseca avoue un problème mental

La défaite à Lorient (1-0) a démontré les difficultés d’un groupe qui manque de fraicheur, sur le plan physique et mental. Un cas l’illustre parfaitement, celui d’Ainsley Maitland-Niles. Le latéral anglais est moins bien ces derniers mois, et son expulsion après un premier carton jaune sévère mais un deuxième mérité, illustre ses difficultés actuelles.
En conférence de presse, Paulo Fonseca a confirmé que l’ancien d’Arsenal était parfois difficile à cerner, et avait besoin que toutes les conditions soient réunies pour être bien dans sa tête. « Ainsley a beaucoup de qualités offensives. Il est aussi fort défensivement, rapide. Je travaille avec lui pour avoir cet équilibre mental, pour qu’il joue à son maximum. Son problème, c’est que parfois, il ne joue pas à son maximum », s’inquiète l’entraineur portugais de l’OL, qui a besoin d’éléments forts dans sa défense pour retrouver la solidité du début de saison. 
Au sein du club lyonnais, on confirme qu’AMN reste un joueur taciturne, fragile psychologiquement. « Il marche beaucoup à l’affectif. Quand tout va bien, il peut être dans une spirale très positive, quand tout va mal, il peut être dans une spirale très négative », a ainsi résumé un membre de l’OL dans les colonnes de L’Equipe. Un constat assez simple, mais qui démontre que Maitland-Niles va devoir réagir pour aider son équipe « à aller bien » dans les prochains matchs. 
A. Maitland-Niles

A. Maitland-Niles

EnglandAngleterre Âge 28 Défenseur

Europa League

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs15
Buts1
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge1
Derniers commentaires

Un joueur de l’OL anéanti moralement

Oui un peu comme Fofana qu il fallait vendre et pas Mikautadze .... Tellement previsible

Un joueur de l’OL anéanti moralement

Sinon H S FC Saint Cyr Collonges au Mont d’Or sanctionné par la LFP, deux tribunes fermées pour le 32e de finale de Coupe de France

OM : Ngolo Kanté à Marseille, l'énorme forcing

Rabiot faisait très bien l'affaire, dans ce club🤷

Une recrue au mercato d'hiver, le PSG confirme !

Fake vous racontez de la me....

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

j'espère juste voir un peu plus jouer certains jeunes (en particulier en coupe)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading