Transfert à 60 ME, l’OL se frotte les mains

L'Olympique Lyonnais va suivre un nouveau dossier pour ce mois de janvier, avec le possible transfert de Castello Lukeba vers Chelsea pour une somme copieuse. L'OL a un intéressement.

En ces temps difficiles sur le plan économique, l’Olympique Lyonnais ne pourra pas faire la fine bouche au mercato . Même quand cela ne concerne pas directement le club. Les dirigeants rhodaniens suivent donc avec beaucoup d’attention l’avenir de l’un de leurs anciens joueurs, Castello Lukeba. Pur produit de la formation lyonnaise, le défenseur central était parti très rapidement pour le RB Leipzig, avec qui il s’est imposé comme un élément solide du club allemand.

Chelsea craque pour cet ancien de l'OL

De quoi faire saliver Chelsea, dévoile le média anglais Team Talk, qui parle d’une offre à hauteur de 60 millions d’euros qui sera transmise au début du mercato hivernal. L’idée pour les Blues est de se renforcer dans un secteur où ils ne manquent pas de monde, mais où la qualité est parfois manquante. Lukeba est annoncé comme tenté par la découverte de la Premier League, avec pourquoi pas la perspective de marquer des points aux yeux de Didier Deschamps.

La France a déjà fait appel à lui à une reprise, mais cela date de 2023. Une arrivée pour un gros transfert pourrait donc relancer la carrière de l’ancien lyonnais, et faire du bien aux finances de l’OL. En effet, quand Lyon l’a vendu pour Leipzig en août 2023, c’était pour la somme de 34 millions d’euros bonus compris, mais avec aussi un intéressement de 20 % sur une éventuelle plus-value future.

Cela laisse à l’OL la perspective de toucher 4 millions d’euros dans le meilleur des cas, une somme non négligeable à mettre dans les caisses à un moment toujours crucial dans la saison. Il faut désormais suivre si ce transfert va se concrétiser, Chelsea ayant clairement l’envie et les moyens de fair craquer Leipzig s’il passe à l’action.