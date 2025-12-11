OM : Ngolo Kanté à Marseille, l'énorme forcing

L’OM souhaite être actif lors du mercato hivernal et a notamment l’intention de se renforcer au poste de numéro dix. Certains militent toutefois pour la venue d’un joueur plus défensif à l’instar de Ngolo Kanté.

L’Olympique de Marseille n’a pas l’intention de rester les bras croisés pendant le mercato hivernal. Pas question néanmoins pour Medhi Benatia et Pablo Longoria de tout chambouler en cours de saison, après un été agité avec 12 arrivées. En revanche, l’idée est de faire venir un ou deux joueurs supplémentaires afin d’offrir davantage de solutions à Roberto De Zerbi pour assurer un nouveau podium en Ligue 1. L’OM verrait notamment l’arrivée d’un meneur de jeu d’un bon oeil et a ciblé Jorge Carrascal, le meneur de jeu de Flamengo.

L’arrivée d’un numéro dix n’est pourtant pas si urgente selon Byllel Ben Khelifa de La Minute OM. Ce dernier milite davantage pour le recrutement d’un milieu défensif et rêve de Ngolo Kanté, en fin de contrat en juin prochain avec le club saoudien d’Al-Ittihad. « Tout le monde ne cesse de parler qu'il manque un 10 (poste qui n'existe plus depuis des années) La réalité c’est que les chiffres offensifs de l’OM cette saison sont assez dingue... Ce n'est pas un 10 qui manque mais un destructeur de contre avec une VMA hors norme » a-t-il publié avec la photo de Ngolo Kanté, avant de poursuivre.

« N°10 c’est le rôle de l'attaquant de pointe dans son système (ndlr : à De Zerbi) d'être capable d'occuper ses deux postes... et Gouiri aime beaucoup décrocher quand il joue donc un 10 dans une zone où le 9 décroche aucun intérêt. Peu importe le système, Kanté te permet d'avoir un bloc encore plus haut et d'étouffer l'adversaire à la récupération. Je laisserai Vermeeren assez libre. J’en rêve, je vais lancer le #NGOLOM » a conclu le créateur de contenu et spécialiste de l’Olympique de Marseille.

Un rêve sans doute partagé par le plus grand nombre chez les supporters olympiens au vu du niveau affiché par Ngolo Kanté à chaque fois qu’il est appelé par Didier Deschamps en équipe de France. Reste à voir si financièrement, une telle opération est possible pour Marseille alors que le salaire du joueur en Arabie Saoudite est estimé à près de 25 millions d’euros par an.