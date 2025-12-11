ICONSPORT_174203_0060

FC Nantes : Antonetti, Lamouchi, les idées folles du clan Kita

FC Nantes11 déc. , 13:40
parCorentin Facy
Le couperet est tombé pour Luis Castro, limogé mercredi et qui ne sera pas sur le banc du FC Nantes contre Angers vendredi soir. Waldemar Kita a choisi Ahmed Kantari pour remplacer le technicien portugais.
Dans une situation sportive très inquiétante avec une terrible 16e place et seulement deux victoires depuis le début de la saison, le FC Nantes a pris la décision de licencier Luis Castro. Le verdict a été rendu ce mercredi pour le technicien portugais, qui ne sera donc pas sur le banc des Canaris à Angers vendredi et qui paie au prix fort le début de saison catastrophique de son équipe. Pour remplacer l’ancien entraîneur de Dunkerque, le FC Nantes a fait appel à Ahmed Kantari, ex-adjoint d’Antoine Kombouaré en Loire-Atlantique.
Un choix qui divise au sein des supporters nantais, lesquels auraient sans doute aimé voir un coach plus expérimenté débarquer pour sortir le pensionnaire de La Beaujoire de la crise. Ouest France explique à ce propos que trois entraîneurs ont été contactés par la famille Kita pour prendre la suite de Luis Castro avant que le choix ne s’arrête finalement sur Ahmed Kantari.

Le nom de Will Still a été évoqué à de multiples reprises et l’ancien coach du RC Lens était chaud pour signer à Nantes. L’opération n’a finalement pas aboutie, principalement car les frères (et adjoints) de Will Still sont déjà en poste dans d’autres clubs. Le journal local nous apprend que Frédéric Antonetti et Sabri Lamouchi ont également été contactés par la direction du FC Nantes.
Les deux anciens entraîneurs du Stade Rennais n’ont finalement pas donné suite et c’est Ahmed Kantari qui a été choisi. Consultant pour Ligue1+ depuis le début de la saison, il avait laissé un bon souvenir à Nantes après son passage en tant qu’adjoint d’Antoine Kombouaré lors de la saison 2024-2025. « Au club, beaucoup le considèrent comme l’un des principaux artisans du maintien la saison passée » écrit Ouest France, qui conclut en affirmant que Kantari est très apprécié par les cadres du vestiaire. Reste maintenant si la greffe prendra et si l’ancien joueur de Brest parviendra à relancer une équipe en crise totale de confiance et de résultats. 
