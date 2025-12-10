LdC : Le PSG neutralisé par Bilbao

Ligue des champions, phase de ligue, 6e journée

San Mames

Athletic Bilbao-PSG 0-0

Le Paris Saint-Germain a manqué de réalisme pour battre Bilbao. Malgré plusieurs occasions nettes, les Parisiens n'ont pu faire que match nul 0-0 ce mercredi.

Un déplacement à San Mames n'est jamais évident mais le PSG nourrissait des ambitions légitimes. Champion d'Europe en titre, il défiait une équipe au plus mal dans cette ligue des champions. La première période offrait un match rythmé, dynamique mais peu d'occasions. Bien organisé, Bilbao bloquait les initiatives parisiennes. Paris était aussi un peu maladroit en zone de vérité à l'image d'un Fabian Ruiz esseulé qui tirait au-dessus (19e). Avant la pause, le PSG se créait enfin une vraie occasion franche avec Mayulu. Le titi butait sur Unai Simon, auteur d'un réflexe monstrueux.

Le portier espagnol continuait sur sa lancée après le repos avec un arrêt solide sur une frappe puissante de Zaire-Emery (53e). Il avait aussi un peu de chance. Barcola le prenait à défaut mais la frappe de l'ancien lyonnais heurtait la barre (65e). Bilbao finissait bien la partie avec une plus grande présence dans le camp parisien sans toutefois inquiéter un impeccable Safonov. 0-0, le PSG perd 2 points dans sa quête du meilleur classement final possible.