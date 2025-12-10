ICONSPORT_279591_0081

Le Paris Saint-Germain a manqué de réalisme pour battre Bilbao. Malgré plusieurs occasions nettes, les Parisiens n'ont pu faire que match nul 0-0 ce mercredi.
Un déplacement à San Mames n'est jamais évident mais le PSG nourrissait des ambitions légitimes. Champion d'Europe en titre, il défiait une équipe au plus mal dans cette ligue des champions. La première période offrait un match rythmé, dynamique mais peu d'occasions. Bien organisé, Bilbao bloquait les initiatives parisiennes. Paris était aussi un peu maladroit en zone de vérité à l'image d'un Fabian Ruiz esseulé qui tirait au-dessus (19e). Avant la pause, le PSG se créait enfin une vraie occasion franche avec Mayulu. Le titi butait sur Unai Simon, auteur d'un réflexe monstrueux.
Le portier espagnol continuait sur sa lancée après le repos avec un arrêt solide sur une frappe puissante de Zaire-Emery (53e). Il avait aussi un peu de chance. Barcola le prenait à défaut mais la frappe de l'ancien lyonnais heurtait la barre (65e). Bilbao finissait bien la partie avec une plus grande présence dans le camp parisien sans toutefois inquiéter un impeccable Safonov. 0-0, le PSG perd 2 points dans sa quête du meilleur classement final possible.

Derniers commentaires

Un numéro dix recruté cet hiver, l’OL a un coup de coeur

Si Tessman est vendu il faudra faire redescendre Tolisso d’un cran… Parce que De Carvalho c’est vraiment pas possible. Il a pas le niveau. Sinon y’a Mera qui est bien mais jeune encore et Sulc c’est pas mal en 10.

Chevalier en danger, Safonov rassure le PSG

Safonov mérite sa chance il a encore assuré ce soir

LdC : Le PSG neutralisé par Bilbao

Le PSG a été sous pression en 1ere mi temps et n'a pas su créer assez de décalage en 2eme. Bilbao et son gardien ont très bien joué Mayulu: il manque pas grand chose pour qu'il marque, mais il manque ce soir Barcola: j'en peux plus, j'adore ce qu'il crée mais il gâche a chaque fois... La ok il tir sur la barre, mais le geste juste c'est la passe à kvara au 2eme... Safonov: encore un bon match, franchement qu'il reste titulaire Mendes et Doué: trop en manque de rythme Ruiz: le meilleur au milieu et avec un peu de justesse sur la fin il peut faire le but ce soir Ok t'a peno sur Névés mais on doit marquer sans ça Le top 2 c'est mort, le top 8 c'est pas assuré encore Le PSG a encore beaucoup d'absents donc pas de stress

LdC : Le PSG neutralisé par Bilbao

beaucoup de poussettes des deux mains de bilbao sans l intervention de l arbitre.

L1 : Louchet suspendu 3 matchs, le public lyonnais sanctionné

donc un club ne peut plus celebrer les 75 ans de son histoire dignement sans etre sanctionner par des dirigeants incompetent et ne pensant qu'a leur petit nombril degager moi tous ces corrompus

