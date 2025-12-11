ICONSPORT_277894_0033

L'ASSE ou Nantes, il n'a pas hésité une seconde

ASSE11 déc. , 11:30
parMehdi Lunay
0
L'hiver dernier, Maxime Bernauer a quitté le Dinamo Zagreb et les soirées européennes pour l'AS Saint-Etienne. Le défenseur central a privilégié les Verts au FC Nantes notamment. Un choix plus facile qu'il n'y paraît.
Kilmer Sports n'a pas tout réussi à l'AS Saint-Etienne, c'est le moins que l'on puisse dire. Le fonds d'investissement canadien est arrivé au club au moment de la montée en Ligue 1 mais il a échoué à maintenir les Verts dans l'élite. Revenue en Ligue 2, la formation stéphanoise a souvent payé un effectif trop léger et pas assez performant. Maxime Bernauer ne rentre pas dans cette case. Le défenseur français fait partie des bonnes pioches de l'ASSE sur les 18 derniers mois. C'est d'autant plus remarquable que rien ne destinait le défenseur central à rejoindre le Forez sur le papier.

Horneland a charmé Bernauer

Le joueur français évoluait au Dinamo Zagreb et disputait notamment la Ligue des champions la saison passée. Cependant, deux clubs français l'ont contacté pour un transfert en janvier : Nantes et Saint-Etienne. Même si les Nantais étaient mieux classés en championnat et qu'ils se sont maintenus au printemps dernier, Maxime Bernauer a facilement choisi les Verts. L'influence d'Eirik Horneland et de son projet de jeu ont été déterminants dans sa décision finale.
« C'était Nantes ou Saint-Étienne. Je n'avais jamais joué en Ligue 1, et même si le contexte était compliqué ici à Saint-Étienne, c'est un club historique. J'avais envie de revenir en France, mon deuxième enfant venait de naître. Le confort ici, on ne l'a pas forcément ailleurs. En plus, l'ASSE venait de recruter un nouvel entraîneur, quelqu'un qui aime le foot et avec lequel je partage les idées. Même si on ne gagnait pas beaucoup, on voyait l'évolution dans le jeu et il est arrivé à mettre en place des choses intéressantes. Et moi, ça correspondait bien à mes qualités », a t-il confié au média Tribune Verte. Des éloges rares finalement dans le chef de l'entraîneur norvégien.
Le choix de Bernauer peut vite se transformer en coup de génie puisque l'ASSE est en course pour remonter en Ligue 1 l'été prochain. Les Verts bénéficieraient alors de vrais moyens sur le plan financier. Au même moment, Nantes (17e) risque de faire le chemin inverse et de descendre en Ligue 2.
M. Bernauer

M. Bernauer

FranceFrance Âge 27 Défenseur

Ligue 2

Matchs9
Buts0
Passes décisives1
Jaune2
Rouge1
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_174203_0060
FC Nantes

FC Nantes : Antonetti, Lamouchi, les idées folles du clan Kita

ICONSPORT_279019_0014
OM

OM : Le remplaçant de Balerdi est déjà trouvé, il vaut 5 ME

ICONSPORT_279597_0151
Liga

Mbappé a tué le Real, L'Equipe du Soir l'achève

ICONSPORT_279182_0011
OL

Transfert à 60 ME, l’OL se frotte les mains

Fil Info

11 déc. , 13:40
FC Nantes : Antonetti, Lamouchi, les idées folles du clan Kita
11 déc. , 13:20
OM : Le remplaçant de Balerdi est déjà trouvé, il vaut 5 ME
11 déc. , 13:00
Mbappé a tué le Real, L'Equipe du Soir l'achève
11 déc. , 12:40
Transfert à 60 ME, l’OL se frotte les mains
11 déc. , 12:22
Officiel : Le FC Nantes nomme Ahmed Kantari
11 déc. , 12:20
OM : Ngolo Kanté à Marseille, l'énorme forcing
11 déc. , 12:00
Une recrue au mercato d'hiver, le PSG confirme !
11 déc. , 11:00
Un joueur de l’OL anéanti moralement

Derniers commentaires

Un joueur de l’OL anéanti moralement

Oui un peu comme Fofana qu il fallait vendre et pas Mikautadze .... Tellement previsible

Un joueur de l’OL anéanti moralement

Sinon H S FC Saint Cyr Collonges au Mont d’Or sanctionné par la LFP, deux tribunes fermées pour le 32e de finale de Coupe de France

OM : Ngolo Kanté à Marseille, l'énorme forcing

Rabiot faisait très bien l'affaire, dans ce club🤷

Une recrue au mercato d'hiver, le PSG confirme !

Fake vous racontez de la me....

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

j'espère juste voir un peu plus jouer certains jeunes (en particulier en coupe)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading