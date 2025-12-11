L'ASSE ou Nantes, il n'a pas hésité une seconde

L'hiver dernier, Maxime Bernauer a quitté le Dinamo Zagreb et les soirées européennes pour l'AS Saint-Etienne. Le défenseur central a privilégié les Verts au FC Nantes notamment. Un choix plus facile qu'il n'y paraît.

Kilmer Sports n'a pas tout réussi à l' AS Saint-Etienne , c'est le moins que l'on puisse dire. Le fonds d'investissement canadien est arrivé au club au moment de la montée en Ligue 1 mais il a échoué à maintenir les Verts dans l'élite. Revenue en Ligue 2, la formation stéphanoise a souvent payé un effectif trop léger et pas assez performant. Maxime Bernauer ne rentre pas dans cette case. Le défenseur français fait partie des bonnes pioches de l'ASSE sur les 18 derniers mois. C'est d'autant plus remarquable que rien ne destinait le défenseur central à rejoindre le Forez sur le papier.

Horneland a charmé Bernauer

Le joueur français évoluait au Dinamo Zagreb et disputait notamment la Ligue des champions la saison passée. Cependant, deux clubs français l'ont contacté pour un transfert en janvier : Nantes et Saint-Etienne. Même si les Nantais étaient mieux classés en championnat et qu'ils se sont maintenus au printemps dernier, Maxime Bernauer a facilement choisi les Verts. L'influence d'Eirik Horneland et de son projet de jeu ont été déterminants dans sa décision finale.

« C'était Nantes ou Saint-Étienne. Je n'avais jamais joué en Ligue 1, et même si le contexte était compliqué ici à Saint-Étienne, c'est un club historique. J'avais envie de revenir en France, mon deuxième enfant venait de naître. Le confort ici, on ne l'a pas forcément ailleurs. En plus, l'ASSE venait de recruter un nouvel entraîneur, quelqu'un qui aime le foot et avec lequel je partage les idées. Même si on ne gagnait pas beaucoup, on voyait l'évolution dans le jeu et il est arrivé à mettre en place des choses intéressantes. Et moi, ça correspondait bien à mes qualités », a t-il confié au média Tribune Verte. Des éloges rares finalement dans le chef de l'entraîneur norvégien.

Le choix de Bernauer peut vite se transformer en coup de génie puisque l'ASSE est en course pour remonter en Ligue 1 l'été prochain. Les Verts bénéficieraient alors de vrais moyens sur le plan financier. Au même moment, Nantes (17e) risque de faire le chemin inverse et de descendre en Ligue 2.