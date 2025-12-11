OM : Le remplaçant de Balerdi est déjà trouvé, il vaut 5 ME

L'OM se sait attaqué sur le dossier Leonardo Balerdi, et travaille déjà sur un plan B en cas de transfert de l'Argentin.

L’Olympique de Marseille a procédé à beaucoup de changements en défense l’été dernier. Les arrivées de Benjamin Pavard et Nayef Aguerd devaient aider à stabiliser ce secteur de jeu mis à mal la saison dernière en raison d’un bricolage permanent. Mais finalement, en dehors du Marocain qui répond présent, Roberto De Zerbi continue, comme ce fut le cas ce mardi soir à Bruxelles, de chercher les bonnes solutions.

Deux clubs européens concurrencent l'OM

Dans ces conditions, Leonardo Balerdi n’est plus considéré comme intouchable, lui qui attire du beau monde au mercato avec pas moins de six clubs qui veulent le faire venir. En cas de départ de l’Argentin, Pablo Longoria ne restera pas inactif et foncera sur Branimir Mlacic. Le jeune défenseur central croate est l’une des grandes promesses du football de son pays, et il vient récemment d’être appelé pour la première fois avec l’équipe au damier.

Sa cote pourrait donc dangereusement augmenter en cas de présence à la Coupe du monde en fin de saison. C’est pour cela que, selon Tuttosport, trois clubs cherchent à le faire venir pour cet hiver, tant que son club ne demande « que » 5 millions d’euros. C’est en effet la mise à prix effectuée par Hadjuk Split, et l’information qui a été passée aux trois clubs venus voir le joueur le week-end dernier.

Il s’agit donc de l’Inter Milan, Liverpool et de l’OM bien sûr, qui espère récupérer le joueur cet hiver, et pourquoi pas le prêter de nouveau à son club formateur pour ne pas trop l’affaiblir en deuxième partie de saison. A 18 ans, le défenseur central peut attendre six mois avant de faire le grand saut, mais Pablo Longoria a bien l’intention de se battre avec deux géants européens pour boucler ce transfert.