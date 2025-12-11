ICONSPORT_279019_0014

OM : Le remplaçant de Balerdi est déjà trouvé, il vaut 5 ME

OM11 déc. , 13:20
parGuillaume Conte
1
L'OM se sait attaqué sur le dossier Leonardo Balerdi, et travaille déjà sur un plan B en cas de transfert de l'Argentin.
L’Olympique de Marseille a procédé à beaucoup de changements en défense l’été dernier. Les arrivées de Benjamin Pavard et Nayef Aguerd devaient aider à stabiliser ce secteur de jeu mis à mal la saison dernière en raison d’un bricolage permanent. Mais finalement, en dehors du Marocain qui répond présent, Roberto De Zerbi continue, comme ce fut le cas ce mardi soir à Bruxelles, de chercher les bonnes solutions.

Deux clubs européens concurrencent l'OM

Dans ces conditions, Leonardo Balerdi n’est plus considéré comme intouchable, lui qui attire du beau monde au mercato avec pas moins de six clubs qui veulent le faire venir. En cas de départ de l’Argentin, Pablo Longoria ne restera pas inactif et foncera sur Branimir Mlacic. Le jeune défenseur central croate est l’une des grandes promesses du football de son pays, et il vient récemment d’être appelé pour la première fois avec l’équipe au damier.
Sa cote pourrait donc dangereusement augmenter en cas de présence à la Coupe du monde en fin de saison. C’est pour cela que, selon Tuttosport, trois clubs cherchent à le faire venir pour cet hiver, tant que son club ne demande « que » 5 millions d’euros. C’est en effet la mise à prix effectuée par Hadjuk Split, et l’information qui a été passée aux trois clubs venus voir le joueur le week-end dernier. 
Il s’agit donc de l’Inter Milan, Liverpool et de l’OM bien sûr, qui espère récupérer le joueur cet hiver, et pourquoi pas le prêter de nouveau à son club formateur pour ne pas trop l’affaiblir en deuxième partie de saison. A 18 ans, le défenseur central peut attendre six mois avant de faire le grand saut, mais Pablo Longoria a bien l’intention de se battre avec deux géants européens pour boucler ce transfert.
B. Mlacic

B. Mlacic

CroatiaCroatie Âge 19 Défenseur

Europa Conference League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_174203_0060
FC Nantes

FC Nantes : Antonetti, Lamouchi, les idées folles du clan Kita

ICONSPORT_279597_0151
Liga

Mbappé a tué le Real, L'Equipe du Soir l'achève

ICONSPORT_279182_0011
OL

Transfert à 60 ME, l’OL se frotte les mains

Fil Info

11 déc. , 13:40
FC Nantes : Antonetti, Lamouchi, les idées folles du clan Kita
11 déc. , 13:00
Mbappé a tué le Real, L'Equipe du Soir l'achève
11 déc. , 12:40
Transfert à 60 ME, l’OL se frotte les mains
11 déc. , 12:22
Officiel : Le FC Nantes nomme Ahmed Kantari
11 déc. , 12:20
OM : Ngolo Kanté à Marseille, l'énorme forcing
11 déc. , 12:00
Une recrue au mercato d'hiver, le PSG confirme !
11 déc. , 11:30
L'ASSE ou Nantes, il n'a pas hésité une seconde
11 déc. , 11:00
Un joueur de l’OL anéanti moralement

Derniers commentaires

Un joueur de l’OL anéanti moralement

Oui un peu comme Fofana qu il fallait vendre et pas Mikautadze .... Tellement previsible

Un joueur de l’OL anéanti moralement

Sinon H S FC Saint Cyr Collonges au Mont d’Or sanctionné par la LFP, deux tribunes fermées pour le 32e de finale de Coupe de France

OM : Ngolo Kanté à Marseille, l'énorme forcing

Rabiot faisait très bien l'affaire, dans ce club🤷

Une recrue au mercato d'hiver, le PSG confirme !

Fake vous racontez de la me....

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

j'espère juste voir un peu plus jouer certains jeunes (en particulier en coupe)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading