Officiel : Le FC Nantes nomme Ahmed Kantari

Oui un peu comme Fofana qu il fallait vendre et pas Mikautadze .... Tellement previsible
Sinon H S FC Saint Cyr Collonges au Mont d’Or sanctionné par la LFP, deux tribunes fermées pour le 32e de finale de Coupe de France
Rabiot faisait très bien l'affaire, dans ce club🤷
Fake vous racontez de la me....
j'espère juste voir un peu plus jouer certains jeunes (en particulier en coupe)
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|33
|15
|10
|3
|2
|32
|12
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|24
|15
|7
|3
|5
|21
|16
|5
|24
|15
|6
|6
|3
|24
|23
|1
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|20
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|2
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|19
|15
|5
|4
|6
|13
|17
|-4
|17
|15
|5
|2
|8
|19
|27
|-8
|17
|15
|4
|5
|6
|19
|28
|-9
|16
|15
|4
|4
|7
|21
|26
|-5
|15
|15
|3
|6
|6
|13
|21
|-8
|12
|15
|3
|3
|9
|11
|21
|-10
|11
|15
|2
|5
|8
|13
|24
|-11
|11
|15
|3
|2
|10
|15
|34
|-19
Le FC Nantes annonce ce jour la nomination d’Ahmed Kantari au poste d’entraîneur principal de son équipe professionnelle. Il prend ses fonctions dès aujourd’hui, entouré de son staff, en vue du déplacement à Angers. Le communiqué → bit.ly/4rHZdEW