Officiel : Le FC Nantes nomme Ahmed Kantari

FC Nantes11 déc. , 12:22
parGuillaume Conte
C’était décidé depuis mercredi mais le FC Nantes a attendu ce midi pour communiquer sur son changement d’entraineur. Ahmed Kantari remplace ainsi Luis Castro pour aller chercher le maintien avec les Canaris.
« Luis Castro sera remplacé par Ahmed Kantari. Adjoint d'Antoine Kombouaré de janvier à mai 2025 au sein du FC Nantes, Ahmed Kantari connaît bien l'institution et une partie du groupe professionnel. Un atout pour rapidement trouver les clés de la relance du FC Nantes, dès vendredi soir, à l'occasion du déplacement à Angers. Ahmed Kantari sera épaulé par deux adjoints - Eric Blahic et Stéphane Mangione -, d'un préparateur physique - Gilles Marambaud - et de Faouzi Amzal qui reste au poste d'entraîneur des gardiens de but », a décrit le club de Loire-Atlantique au moment de travailler sur le match contre Angers qui aura lieu dès vendredi. 
