Le PSG a récemment perdu Khvicha Kvaratskhelia sur blessure. Le Géorgien pourrait être absent pendant tout le reste de la saison, même s'il existe encore un espoir de le voir revenir plus tôt.

Le Paris Saint-Germain a connu quelques coups durs importants ces dernières semaines en matière de blessures. Parmi les joueurs concernés : Khvicha Kvaratskhelia. Le génie géorgien a été victime d'une rupture des ligaments croisés face au Barça en Ligue des champions. Une absence de très longue durée est prévue pour l'ancien joueur du Napoli. Mais certains pensent qu'il pourrait encore avoir une belle chance de rejouer cette saison, surtout si le PSG va une nouvelle fois très loin en Ligue des champions. Du côté de sa rééducation, que Kvaratskhelia a récemment débutée, tout se passe en plus très bien.

Kvaratskhelia de retour, le PSG reprend espoir

Paris Team, le crack du PSG se remet en effet assez vite de son problème au genou. Sa rééducation se déroule même très bien, sans encombre. Kvara travaille d'arrache-pied pour revenir le plus vite possible à la compétition et aider ses coéquipiers. D'ailleurs, si un recrutement à son poste avait été envisagé pendant un temps pour le prochain Selon les dernières informations du compte, le crack du PSG se remet en effet assez vite de son problème au genou. Sa rééducation se déroule même très bien, sans encombre. Kvara travaille d'arrache-pied pour revenir le plus vite possible à la compétition et aider ses coéquipiers. D'ailleurs, si un recrutement à son poste avait été envisagé pendant un temps pour le prochain mercato hivernal, le Paris Saint-Germain ne devrait finalement rien faire.

Kvaratskhelia pourrait donc bien rejouer avec le Paris Saint-Germain cette saison, même si le staff médical ne prendra aucun risque. Le Géorgien prouve une nouvelle fois son investissement dans le projet francilien et a même indiqué qu'il profiterait de cette période pour apprendre le français pendant sa convalescence. En attendant, il devra regarder ses coéquipiers depuis les tribunes ou devant son poste de télévision. Une situation toujours frustrante pour un joueur, surtout de son niveau, qui avait tout de même terminé sixième du classement du dernier Ballon d'Or.