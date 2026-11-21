PSG : Tout le monde prolonge, Rothen a peur
PSG•
Le PSG connaît la meilleure période de son histoire et compte bien continuer sur sa lancée dans les prochains mois. Le club va même annoncer une vague de prolongations de contrat.
Le Paris Saint-Germain veut miser sur son effectif actuel et travaille d'arrache-pied en interne afin de boucler plusieurs prolongations de contrat. Dans les prochaines heures, les champions d'Europe devraient même annoncer les prolongations de bail d'Ousmane Dembélé, Marquinhos, Désiré Doué, Matvey Safonov ou encore Khvicha Kvaratskhelia. Luis Enrique peut donc souffler, alors que l'Espagnol est conscient de la qualité de ces joueurs. Il devra néanmoins faire tout son possible pour garder tout ce beau monde motivé. Car le PSG a beaucoup gagné ces derniers temps et Jérôme Rothen craint une forme de lassitude...
Rothen n'y croit plus ?
Sur l'antenne de RMC, le consultant a en effet déclaré à ce sujet : « Quand tu as beaucoup gagné avec le même club et avec le même groupe, la difficulté, c'est que tu tires le max d'un groupe sur trois ans de vie commune. Tu te connais par cœur. (...) S'ils gagnent encore la Ligue des champions, franchement, Luis Enrique sera un cador. Attention, à voir cette année parce que ça reste fragile. Il y a besoin de rafraîchissement et il est là, le problème. Si tu prolonges des mecs qui ont tout gagné jusqu'en 2032 et que tu t'enfermes là-dedans, attention ».
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Seul l'avenir dira si le PSG pourra continuer sur son rythme actuel. En tout cas, pour le moment et malgré les blessures, les pensionnaires du Parc des Princes se montrent encore à la hauteur des attentes. Le Paris Saint-Germain aura l'occasion de bien repartir en Ligue 1 ce samedi sur la pelouse de Nice. Pour l'occasion, Luis Enrique récupérera une partie des joueurs blessés ces dernières semaines. Une bonne nouvelle avant la rencontre de Ligue des champions de la semaine prochaine face à l'AS Roma.
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N'importe quoi... Tous les ingredients pour faire le buzz. Quelle plaie ces "pseudo journalistes"
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C'est un jeune plein d'avenir, qui sait un futur ballon dort
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Évidemment 🙄😂. C'est ce que j'allais écrire... Demain, une visite de Florian Maurice et hop... On a trouvé notre 9🤦😀
L'OM remet ces deux jeunes au placard
Merci 🙏 dijaya n’arrive pas à comprendre que ça doit marcher dans les 2 sens , si les jeunes voient qu’ils font partie des plans de l’entraîneur de l’équipe pro et qu’ils auront du temps de jeu ils signeront mais à leur âge si ils ne reçoivent pas de garanties sportives et donc grappiller du temps de jeu et de l’expérience ils n’ont aucun intérêt à signer
Ligue 1
Saison régulière
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|14
|7
|7
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|4
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|9
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