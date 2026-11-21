Le PSG connaît la meilleure période de son histoire et compte bien continuer sur sa lancée dans les prochains mois. Le club va même annoncer une vague de prolongations de contrat.

Le Paris Saint-Germain veut miser sur son effectif actuel et travaille d'arrache-pied en interne afin de boucler plusieurs prolongations de contrat. Dans les prochaines heures, les champions d'Europe devraient même annoncer les prolongations de bail d'Ousmane Dembélé, Marquinhos, Désiré Doué, Matvey Safonov ou encore Khvicha Kvaratskhelia. Luis Enrique peut donc souffler, alors que l'Espagnol est conscient de la qualité de ces joueurs. Il devra néanmoins faire tout son possible pour garder tout ce beau monde motivé. Car le PSG a beaucoup gagné ces derniers temps et Jérôme Rothen craint une forme de lassitude...

Rothen n'y croit plus ?

Sur l'antenne de RMC, le consultant a en effet déclaré à ce sujet : « Quand tu as beaucoup gagné avec le même club et avec le même groupe, la difficulté, c'est que tu tires le max d'un groupe sur trois ans de vie commune. Tu te connais par cœur. (...) S'ils gagnent encore la Ligue des champions, franchement, Luis Enrique sera un cador. Attention, à voir cette année parce que ça reste fragile. Il y a besoin de rafraîchissement et il est là, le problème. Si tu prolonges des mecs qui ont tout gagné jusqu'en 2032 et que tu t'enfermes là-dedans, attention ».