Auteur d’un début de saison remarqué à Fenerbahçe, l'Anglais Mason Greenwood risque de ne pas s’éterniser en Turquie. L’ancien ailier de l’Olympique de Marseille voit un cador européen revenir à la charge avant le mercato hivernal.

Sur la lancée de son année avec l’Olympique de Marseille , Mason Greenwood brille aussi sous le maillot de Fenerbahçe. Comme d’habitude, l’ailier de 25 ans n’est pas forcément le plus impliqué. Il n’empêche que l’Anglais reste le principal atout offensif de son équipe. En témoignent ses 10 buts et 4 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues. Ce genre de statistiques ne passent pas inaperçues à l’approche du mercato hivernal. C’est pourquoi le nom de Mason Greenwood commence à alimenter les rumeurs.

Selon les informations récoltées par le journaliste Ekrem Konur, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille voit un cador européen revenir à la charge pour tenter d’obtenir sa signature. Il s’agit de l’Atlético Madrid qui avait longtemps espéré le recruter pendant le dernier mercato estival. Manifestement, le cador espagnol n’a pas rayé le nom de Mason Greenwood dans sa short-list. Les Colchoneros anticipent d’éventuels départs dans leur secteur offensif et pensent que l’ailier formé à Manchester United peut renforcer l’effectif dirigé par l’entraîneur argentin Diego Simeone.

Fenerbahçe sera-t-il vendeur ?

Reste à savoir si Fenerbahçe acceptera de négocier son transfert. Et si c’est le cas, quel sera le prix réclamé ? On peut penser que le club stambouliote essaiera de réaliser une plus-value sur sa recrue à 39 millions d’euros. D’autant que les opérations en plein milieu de la saison ont tendance à coûter plus cher. L’Olympique de Marseille et ses supporters pourraient être attentifs à ce dossier, ne serait-ce que pour savoir si le club phocéen n’a pas perdu trop d’argent sur la vente de son meilleur joueur de la saison dernière.