L'OGC Nice compte sur Elye Wahi pour faire tomber le Paris Saint-Germain ce samedi à l'Allianz Riviera. L'attaquant international ivoirien le confie, pour préparer ce choc, il a mis de côté quelques habitudes dont il estime qu'elles pourraient nuire à ses performances.

Fini le McDo et la Playstation

Alors, dans les jours qui ont précédé cette rencontre face aux doubles champions d'Europe, Elye Wahi n'a pas cédé à la tentation. « J’allais aussi au McDo de temps en temps. Là, sur une semaine comme ça, je ne peux pas. J'ai pris conscience de ça à Lens, ça n'a pas été immédiat, mais je me suis dit qu'il fallait mettre des choses en place. Il y a le sommeil aussi. À 17 ans, tu joues à la Play, tu es avec tes amis, tu dors un peu tard. Là, par exemple, je n'ai pas encore téléchargé GTA (sourire). Je ne suis plus le même homme aujourd'hui. Concernant les soins, chez moi, j'ai une machine de récupération, des bottes pour compresser les jambes, le système Game Ready pour soulager les douleurs. Et j'ai un analyste vidéo personnel, je regarde environ une heure trente par semaine », témoigne l'attaquant niçois.

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Grâce à cela, Elye Wahi constate comme tout le monde que ses performances sont plus régulières et collent enfin les énormes espoirs placés sur lui au début de sa carrière. Le Paris Saint-Germain pourrait payer l'addition de cet effort fait par l'attaquant niçois de 23 ans, qui a de longues années de carrière devant lui. Avant de croiser la route de Dembélé et ses coéquipiers, Wahi en est déjà à six buts marqués cette saison, la défense du PSG est prévenue.