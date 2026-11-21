En fin de contrat au Stade Brestois, Ludovic Ajorque semble très proche d'un départ du club breton. L'avant-centre de 32 ans, dont le nom avait déjà été associé à l'Olympique Lyonnais, redevient dans l'actualité de l'OL.

Alors que tous les feux semblent au vert en ce moment au Stade Brestois, un dossier crucial n’est pourtant toujours pas réglé. Selon nos infos, les chances de voir Ludovic Ajorque prolonger à Brest s’amenuisent », révèle le compte spécialisé Brest On Air. Autrement dit, il est probable que si aucune prolongation n'est signée, Ludovic Ajorque est susceptible de partir en janvier prochain. Tandis que le rêve de voir Karim Benzema revenir à Lyon s'est désormais estompé , le club de Michele Kang ne reste pas inactif dans la perspective du mercato . Et la piste qui mène à Ludovic Ajorque, le buteur du Stade Brestois, semble s'être rouverte. L'attaquant formé à Angers sera en fin de contrat en juin 2023, et les négociations pour une prolongation ne progressent pas favorablement, malgré la confiance initiale des dirigeants bretons. «», révèle le compte spécialisé. Autrement dit, il est probable que si aucune prolongation n'est signée, Ludovic Ajorque est susceptible de partir en janvier prochain.

Et Brest On Air confirme que si Ludovic Ajorque quitte le Stade Brestois, il n'aura aucun mal à trouver un club capable de lui offrir de meilleures conditions. Il cite plusieurs clubs qui suivent la situation de l'avant-centre français, et notamment l'Olympique Lyonnais. L'été dernier, Foot Mercato avait annoncé que les dirigeants de l'OL surveillaient de près les négociations entre Ajorque et les dirigeants brestois, et forcément ils n'ont probablement pas abandonné cette piste. D'autant que le buteur a une valeur qui est estimée à 3 millions d'euros, et qu'un attaquant de ce calibre et ayant cette expérience n'est que rarement disponible à ce prix. Cependant, concernant l'Olympique Lyonnais, il faut savoir si Carlos Vicens a autant d'intérêt pour Ludovic Ajorque qu'en avait Paulo Fonseca.

Cette saison, Ludovic Ajorque a déjà marqué 5 buts en 10 matchs, dont le dernier lors de la victoire de Brest contre l'Olympique Lyonnais, juste avant la trêve internationale du mois de novembre. De quoi contribuer un peu plus à l'intérêt de Matthieu Louis-Jean pour l'attaquant français, qui serait un vrai plus pour l'OL au moment où Lyon a des soucis offensifs et doit trouver un buteur sur le long terme.