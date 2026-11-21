OM : Hojbjerg vendu 20 ME, ses valises sont prêtes
OM•
L'OM sait que le mercato hivernal qui approche sera des plus bouillants. Parmi les joueurs annoncés sur le départ, on peut citer Pierre-Emile Højbjerg.
L'Olympique de Marseille est toujours confronté à d'importantes difficultés financières et va devoir sortir la tête de l'eau. La DNCG rôde et souhaite voir les pensionnaires du Stade Vélodrome réaliser plusieurs grosses opérations dès cet hiver, lors du mercato. Au grand dam de Bruno Genesio, certains cadres pourraient donc être sacrifiés par la direction. Pierre-Emile Højbjerg est notamment concerné. Le milieu de terrain danois bénéficie d'une belle cote sur le marché des transferts, notamment de l'autre côté des Alpes, en Serie A. Pour certains observateurs, en cas de belle offre, il ne faut surtout pas hésiter et vendre rapidement l'ancien joueur de Tottenham.
Højbjerg poussé vers la sortie
C'est en tout cas ce que pense Jean-Charles De Bono, qui a déclaré ces dernières heures sur le plateau de Football Club de Marseille : « Højbjerg, si tu as aujourd'hui l'opportunité de le vendre à 20 millions d'euros, je le vends de suite. Tu parles de DNCG, tu peux trouver un joueur d'avenir beaucoup plus jeune avec un salaire moindre qui peut te rendre autant de services ».
Lire aussi
L'Olympique de Marseille sera de toute façon face à un dilemme, au risque de s'affaiblir encore un peu plus dans l'entrejeu, sachant que Bruno Genesio est de son côté opposé au départ de Pierre-Emile Højbjerg. En attendant d'en savoir plus sur son avenir, le Danois, actuellement en très grande forme, aura à cœur de continuer sur sa lancée et d'aider l'OM dans sa belle remontée du moment. Une fois le mercato ouvert, tout pourra néanmoins se produire dans la cité phocéenne et de nombreux fans et observateurs du club devront serrer les dents dans cette fenêtre de tous les dangers.
Fil Info
Derniers commentaires
EdF : La guerre éclate dans le vestiaire, Zidane et Mbappé concernés
N'importe quoi... Tous les ingredients pour faire le buzz. Quelle plaie ces "pseudo journalistes"
OL : Ajorque à Lyon, la porte s'ouvre
C'est un jeune plein d'avenir, qui sait un futur ballon dort
OL : Ajorque à Lyon, la porte s'ouvre
je dirais oui
OL : Benzema à Lyon, l'Arabie Saoudite a la réponse
Évidemment 🙄😂. C'est ce que j'allais écrire... Demain, une visite de Florian Maurice et hop... On a trouvé notre 9🤦😀
L'OM remet ces deux jeunes au placard
Merci 🙏 dijaya n’arrive pas à comprendre que ça doit marcher dans les 2 sens , si les jeunes voient qu’ils font partie des plans de l’entraîneur de l’équipe pro et qu’ils auront du temps de jeu ils signeront mais à leur âge si ils ne reçoivent pas de garanties sportives et donc grappiller du temps de jeu et de l’expérience ils n’ont aucun intérêt à signer
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15