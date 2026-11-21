L'OM sait que le mercato hivernal qui approche sera des plus bouillants. Parmi les joueurs annoncés sur le départ, on peut citer Pierre-Emile Højbjerg.

L' Olympique de Marseille est toujours confronté à d'importantes difficultés financières et va devoir sortir la tête de l'eau. La DNCG rôde et souhaite voir les pensionnaires du Stade Vélodrome réaliser plusieurs grosses opérations dès cet hiver, lors du mercato. Au grand dam de Bruno Genesio, certains cadres pourraient donc être sacrifiés par la direction. Pierre-Emile Højbjerg est notamment concerné. Le milieu de terrain danois bénéficie d'une belle cote sur le marché des transferts, notamment de l'autre côté des Alpes, en Serie A. Pour certains observateurs, en cas de belle offre, il ne faut surtout pas hésiter et vendre rapidement l'ancien joueur de Tottenham.

Højbjerg poussé vers la sortie

C'est en tout cas ce que pense Jean-Charles De Bono, qui a déclaré ces dernières heures sur le plateau de Football Club de Marseille : « Højbjerg, si tu as aujourd'hui l'opportunité de le vendre à 20 millions d'euros, je le vends de suite. Tu parles de DNCG, tu peux trouver un joueur d'avenir beaucoup plus jeune avec un salaire moindre qui peut te rendre autant de services ».

L'Olympique de Marseille sera de toute façon face à un dilemme, au risque de s'affaiblir encore un peu plus dans l'entrejeu, sachant que Bruno Genesio est de son côté opposé au départ de Pierre-Emile Højbjerg. En attendant d'en savoir plus sur son avenir, le Danois, actuellement en très grande forme, aura à cœur de continuer sur sa lancée et d'aider l'OM dans sa belle remontée du moment. Une fois le mercato ouvert, tout pourra néanmoins se produire dans la cité phocéenne et de nombreux fans et observateurs du club devront serrer les dents dans cette fenêtre de tous les dangers.