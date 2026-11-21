Ce samedi soir, l'AS Saint-Etienne se déplace à Reims dans un des sommets de la saison de Ligue 2. Le déplacement des 1.000 supporters stéphanois au stade Delaune donne lieu à un imbroglio totalement délirant.

Depuis plusieurs mois, il est devenu de plus en plus difficile de se déplacer pour les supporters adverses, et pas uniquement pour ceux de l'ASSE. Mais ce samedi, le cas stéphanois montre que les autorités ont visiblement bien du mal à gérer ce dossier. En effet, un arrêté ministériel a interdit aux 1.000 supporters des Verts d'aller à Reims, et en plus le Conseil d'État a rejeté le recours de l'Association nationale des supporters. Sauf que l'ANS constate que dans sa réponse à son recours, les autorités ont laissé la place à la venue des supporters stéphanois jusqu'au stade champenois, mais des conditions très particulières et qui risquent de donner lieu à une énorme embrouille. Globalement, il faut que les fans de l'AS Saint-Étienne se rendent à Delaune sans aucun signe distinctif, et ils pourront entrer sans problème...et ressortir maillots et écharpes des Verts.

Les supporters des Verts priés d'être discrets hors du stade

En réaction à un communiqué du Préfet de de la Marne, qui menace les supporters de l'ASSE, l'ANS a riposté. « Monsieur le préfet. Le Conseil d'Etat a rejeté le recours car l'Etat a dit en audience que le parcage accueillerait les 1000 supporters stéphanois à condition qu'ils n'affichent pas leur couleur avant l'arrivée au stade (...) l'arrêté interdit le déplacement individuel ou collectif entre les communes du département de la Loire et la commune de Reims, ainsi que la circulation et le stationnement sur la voie publique sur le territoire de Reims de personnes se prévalant de la qualité de supporter de l'ASSE, (mais) n'interdit pas à ces personnes, comme l'a indiqué le ministre lors de l'audience, d'accéder au stade et de s'y présenter, alors, comme supporter », précise l'Association Nationale des Supporters.

Pour l'instant, on ne sait pas si les 1.000 supporters de l'AS Saint-Étienne prévus à Reims feront le déplacement et viendront défier les autorités. Mais les fans des Verts ne sont pas du genre à plier facilement face à ce genre de décision. Il faudra juste être discret jusqu'à l'entrée de parcage avant de pouvoir ensuite laisser librer court à leur passion pour l'ASSE.