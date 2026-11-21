Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, Xavi Espart n’est pas près d’atterrir dans la capitale française. Le latéral droit espagnol a préféré prolonger son contrat au FC Barcelone avec qu’il est désormais lié pour les quatre prochaines années.

Le Paris Saint-Germain n’a peut-être pas fini de piocher dans l’effectif du FC Barcelone. Après les signatures de Dro Fernandez et de Ferran Torres cette année, le club francilien garde un œil sur plusieurs Blaugrana. Le double champion d’Europe est effectivement associé au latéral gauche Alejandro Balde, aux milieux de terrain Gavi et Fermin Lopez, ou encore à Xavi Espart. Il faut dire que le latéral droit avait fait forte impression au Parc des Princes.

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Malgré la défaite du Barça (4-2) le mois dernier en Ligue des Champions, le jeune talent de 19 ans avait plutôt bien résisté aux assauts de Khvicha Kvaratskhelia. Xavi Espart avait même inscrit le premier but de son équipe. De son banc de touche, Luis Enrique a apparemment validé sa prestation. L’entraîneur parisien en ferait bien la doublure d’Achraf Hakimi. Malheureusement pour l’ancien coach du Barça, Xavi Espart ne voit pas du tout son avenir chez le double champion d’Europe. Au lieu de profiter de sa cote en hausse, le pur produit de la Masia a préféré juré fidélité à son club formateur.

Le milieu utilisé sur les deux côtés de la défense a en effet prolongé son contrat de deux années supplémentaires, soit jusqu’en 2030. L’information n’a pas été communiquée mais on peut penser que le FC Barcelone a pris soin d’inclure une clause libératoire dissuasive, voire inaccessible. Xavi Espart n’a pas dû s’y opposer, lui qui réalise son rêve en Catalogne. « Depuis tout petit, je rêve du Barça, a-t-il confié. J'allais toujours au stade. A la maison j'ai le maillot de mes débuts encadré et celui-ci sera le prochain. (…) Arriver jusqu'ici est difficile et y rester l'est également. Mon rêve c'est de faire carrière au Barça, le club de ma vie. » Le Paris Saint-Germain peut donc passer à autre chose.