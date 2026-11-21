Benatia et Longoria ont tué l’OM, De Zerbi dit tout
De Zerbi balance sur Longoria et Benatia
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N'importe quoi... Tous les ingredients pour faire le buzz. Quelle plaie ces "pseudo journalistes"
C'est un jeune plein d'avenir, qui sait un futur ballon dort
je dirais oui
Évidemment 🙄😂. C'est ce que j'allais écrire... Demain, une visite de Florian Maurice et hop... On a trouvé notre 9🤦😀
Merci 🙏 dijaya n’arrive pas à comprendre que ça doit marcher dans les 2 sens , si les jeunes voient qu’ils font partie des plans de l’entraîneur de l’équipe pro et qu’ils auront du temps de jeu ils signeront mais à leur âge si ils ne reçoivent pas de garanties sportives et donc grappiller du temps de jeu et de l’expérience ils n’ont aucun intérêt à signer
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15