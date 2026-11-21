Roberto De Zerbi a quitté l’OM en février dernier et l’Italien s’est enfin expliqué sur les raisons de son départ, qu’il incombe directement à Medhi Benatia et à Pablo Longoria.

Nommé entraîneur de l’OM en juillet 2024, Roberto De Zerbi a claqué la porte avant d’achever sa seconde saison à Marseille. L’entraîneur italien a fait ses valises en février 2026 après une terrible élimination en Ligue des Champions, suivie par une humiliation contre le PSG au Parc des Princes. Aujourd’hui à la tête de Tottenham, l’entraîneur de 47 ans est revenu dans une interview accordée à Canal+ sur les raisons de son départ précipité de la cité phocéenne. Selon Roberto De Zerbi, la guerre que se sont menés pendant plusieurs mois l’ancien président et l’ex-directeur sportif Pablo Longoria et Medhi Benatia a précipité son départ.

De Zerbi balance sur Longoria et Benatia

Les deux supérieurs de Roberto De Zerbi ne se parlaient plus selon l’Italien, contribuant à créer un climat délétère au sein du club. La goûte d’eau pour l’entraîneur des Spurs, qui ne pouvait plus travailler correctement dans ces conditions et qui a par conséquent fait le choix de s’en aller. « Il s’était passé beaucoup de choses que je ne pouvais accepter, et puis aussi parce que j’avais été choisi par Benatia et Longoria. Mais tous les deux ne se sont pas parlé pendant trois mois » a d'abord lancé Roberto De Zerbi sur Canal+ avant de poursuivre.

Moi j’étais l’entraîneur au milieu et la situation ne me plaisait pas du tout. Ils m’avaient ramené tous les deux et ce n’était pas juste que l’entraîneur se retrouve au milieu. Parce que de nombreuses fois, j’ai été le bouc émissaire pour tout le monde » a raconté Roberto De Zerbi au micro de la chaîne cryptée. Un départ qui aura ruiné la saison 2025-2026 de l’OM puisque par la suite, Habib Beye sera nommé sans réussir à placer l’Olympique de Marseille dans le top 4 de la a raconté Roberto De Zerbi au micro de la chaîne cryptée. Un départ qui aura ruiné la saison 2025-2026 de l’OM puisque par la suite, Habib Beye sera nommé sans réussir à placer l’Olympique de Marseille dans le top 4 de la Ligue 1 . Depuis, tout ce beau monde s’en est allé, laissant la place à Stéphane Richard, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio. Des personnalités moins volcaniques qui réussissent pour l’instant des débuts corrects en Provence, avec une réelle volonté de reconstruction totale du club.