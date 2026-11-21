EdF : La guerre éclate dans le vestiaire, Zidane et Mbappé concernés
L'équipe de France verra les quarts de finale de la Ligue des nations et affrontera l'Espagne. Zinédine Zidane devra, entre-temps, calmer les nombreuses tensions chez les Bleus.
L'équipe de France a vécu un dernier rassemblement mitigé, entre une défaite face à l'Italie et une victoire compliquée contre la Turquie. Qu'à cela ne tienne, les Bleus verront les quarts de finale de la Ligue des nations et affronteront l'Espagne. Zinédine Zidane aura quelques semaines devant lui pour préparer ce choc, mais également pour apaiser les tensions. Que ce soit au sein de la Fédération française de football, du staff ou parmi les joueurs, des tensions existeraient. C'est en tout cas ce qu'affirme Romain Molina ces dernières heures. Le journaliste pointe notamment du doigt la relation entre Zidane et... Kylian Mbappé.
Zidane déjà dos au mur ?
Lors d'une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, le lanceur d'alerte a en effet indiqué : « Le stage ne s'est pas bien passé par rapport au premier. Il y a des non-dits par rapport à Kylian Mbappé. Lors du premier rassemblement, des gens ont été surpris parce qu'il n'est pas rentré à l'hôtel. (...) Cela a surpris des membres du staff qui pensaient qu'il avait tout prévu. Cela a créé une zizanie au sein du groupe. (...)
On avait dit que c'était compliqué avec la rivalité interne avec Dembélé mais pas que. Il est globalement isolé dans le groupe. (...) Rabiot et Mbappé s'adressent à peine la parole. Arrive le deuxième rassemblement, il a joué le premier match mais pas le second. Cela a rajouté des doutes (...) Avec Zidane, la relation est à construire parce que les deux ont besoin l'un de l'autre. Il y a des deux côtés de la frustration. (...) Il y a un malaise mais il peut être réglé. La Zizou mania est retombée ».
Lire aussi
Zinédine Zidane a donc encore du travail devant lui pour apaiser les tensions en interne. Le sélectionneur des Bleus aura quelques semaines pour préparer le quart de finale de Ligue des nations face à l'Espagne. Car rien ne sera pardonné face aux champions du monde si les tensions ne sont pas dissipées. À Zidane de gérer les egos et sa relation avec le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé. En interne également, au sein de la Fédération, pas mal de choses sont à revoir, notamment dans l'organisation autour des matchs. Des remaniements sont attendus prochainement, toujours selon Romain Molina.
Fil Info
Derniers commentaires
EdF : La guerre éclate dans le vestiaire, Zidane et Mbappé concernés
N'importe quoi... Tous les ingredients pour faire le buzz. Quelle plaie ces "pseudo journalistes"
OL : Ajorque à Lyon, la porte s'ouvre
C'est un jeune plein d'avenir, qui sait un futur ballon dort
OL : Ajorque à Lyon, la porte s'ouvre
je dirais oui
OL : Benzema à Lyon, l'Arabie Saoudite a la réponse
Évidemment 🙄😂. C'est ce que j'allais écrire... Demain, une visite de Florian Maurice et hop... On a trouvé notre 9🤦😀
L'OM remet ces deux jeunes au placard
Merci 🙏 dijaya n’arrive pas à comprendre que ça doit marcher dans les 2 sens , si les jeunes voient qu’ils font partie des plans de l’entraîneur de l’équipe pro et qu’ils auront du temps de jeu ils signeront mais à leur âge si ils ne reçoivent pas de garanties sportives et donc grappiller du temps de jeu et de l’expérience ils n’ont aucun intérêt à signer
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15