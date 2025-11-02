Un prodige russe au PSG, c'est confirmé

Le PSG est à la recherche de joueurs pouvant apporter une vraie plus-value à son équipe. Luis Enrique n'est pas pressé mais pourrait bien trouver son bonheur en Russie.

Le Paris Saint-Germain a récemment décidé de garder la même ossature d'équipe pour tenter de tout rafler cette saison. Luis Enrique veut un vestiaire réduit et des joueurs prêts à tout pour le collectif. Tout va pour le mieux pour l'Espagnol au PSG , lui qui s'entend d'ailleurs bien avec Luis Campos, en charge du recrutement. Dans quelques mois, les champions d'Europe pourraient décider d'aller en Russie pour trouver une nouvelle pépite au milieu de terrain.

Le PSG sur une pépite russe l'été prochain ?

Selon les informations de Match TV, les pensionnaires du Parc des Princes sont en effet très intéressés par le profil de Aleksey Batrakov, qui fait des petites merveilles sous les couleurs du Lokomotiv Moscou. Pour s'attacher les services du joueur de 20 ans, le PSG pourrait sortir le chéquier l'été prochain lors du marché des transferts, alors que le Russe est estimé à quelque 23 millions d'euros. A noter que le représentant du joueur, Vladimir Kuzmichev, a récemment nié d'éventuels contacts entre Batrakov et le PSG. Le club de Moscou n'a également pas été contacté pour le moment au sujet d'une vente du natif de Orekhovo-Zouïevo.

Lire aussi Le PSG bousculé en L1, Luis Enrique heureux

Le Paris Saint-Germain ne veut pas bouleverser son effectif mais reste attentif à la situation de pas mal de jeunes joueurs évoluant dans le monde du football. Peu importe la notoriété des joueurs, Luis Enrique veut cibler les meilleurs profils possibles pour continuer de faire gagner son groupe. Batrakov est promis à un bel avenir en Europe et qu'il évolue au PSG ou non, il devra prochainement écouter les offres des clubs intéressés par son style de jeu. En attendant, il va devoir continuer sa route au Lokomotiv Moscou, actuellement 5e du championnat russe après 14 journées disputées.