« Le PSG est favori » : Le Bayern Munich ne lui fait pas peur

Mardi soir, la Ligue des champions reprend ses droits avec une affiche de rêve. Fort de 15 succès consécutifs depuis le début de saison, le Bayern Munich se déplace sur la pelouse du Paris Saint-Germain, vainqueur en titre. Pour certains observateurs, le club de la capitale est tout de même favori malgré les absences.

Le Paris Saint-Germain s’est libéré du piège niçois au Parc des Princes ce samedi. Le club de la capitale s’impose 1-0 dans les derniers instants de la rencontre. Une victoire qui doit mettre en confiance les hommes de Luis Enrique avant la reprise de la Ligue des champions cette semaine. Le champion en titre accueille le Bayern Munich mardi soir. Le club allemand reste impérial sur ce début de saison.

Le PSG toujours favori ?

Pourtant, certains observateurs affirment que le Paris Saint-Germain reste le favori dans cette rencontre. Le club de la capitale a tout de même perdu Désiré Doué cette semaine à Lorient. Ce samedi, c’est Ousmane Dembélé qui ne rassure pas. Mais dans l’émission des Grandes Gueules du Sport, Jérôme Pineau campe sur sa position. « Ça ne sera pas le même PSG. Je pense que ce PSG là, il gère tous ses matchs tout simplement. Hier, on a senti ce soulagement pour ne pas faire un faux pas de plus en championnat, mais ce n’était pas primordial. Et on le sait, cette équipe est transcendée lorsqu’elle joue en Ligue des champions. Et quand elle joue en Champion’s League, elle m’impressionne. On a l’impression qu’elle ne peut pas perdre. Effectivement, ce match-là sera un des plus difficiles qu’ils auront à faire depuis quelque temps. Mais je ne vois pas comment le PSG n’est pas favori chez lui. On parle beaucoup du Bayern. La vraie équipe qui fait face au Bayern en étant prête, c’est le PSG », explique-t-il. Un défi de taille pour les deux formations ce mardi soir du côté du Parc des Princes.