Le PSG bousculé en L1, Luis Enrique heureux

Le Paris Saint-Germain ne s'est pas encore envolé au classement, étant talonné par pas moins de 6 clubs. Pour beaucoup d'observateurs, le PSG prend la Ligue 1 par dessus la jambe. Une affirmation qui révolte Luis Enrique.

Champion d'Europe en mai dernier, le Paris Saint-Germain est intouchable pour une grande partie des clubs européens. Néanmoins, il ne se balade pas en Ligue 1 cette saison. Le PSG ne possède que deux points d'avance sur l'OM qui peut lui ravir la première place à tout moment comme Monaco et Lyon. Un scénario aussi inattendu que les matchs parisiens en championnat. Il y a peu de festivals offensifs à se mettre sous la dent. Paris a plus souvent gagné par un but d'écart que par trois buts sur le sol national. Il faut dire que Luis Enrique aligne rarement la meilleure équipe possible.

Le PSG ne sous-estime pas la Ligue 1

Si la cascade de blessures frappant le PSG explique en partie cela, l'entraîneur espagnol aime aussi tenter des compositions étonnantes avec beaucoup de jeunes joueurs. Des choix tactiques qui poussent certains observateurs à se demander si Paris prend vraiment au sérieux la Ligue 1. Des allégations qui énervent Luis Enrique. Interrogé par Le Parisien sur l'implication parisienne en championnat, le technicien a préféré insister sur la qualité de la concurrence hexagonale.

« Vous aimez beaucoup tirer des conclusions hâtives. Il y a beaucoup de rivalité, c’est le début de la saison, c’est chouette de voir tant d’équipes se tenir en si peu de points », a t-il lâché dans le quotidien francilien. La Ligue des champions sera le révélateur ultime de ce PSG. Impressionnant lors de ses trois premiers matchs, le club parisien passera un test sérieux contre le Bayern mardi. Cela permettra de jauger le niveau de Paris ainsi que celui du championnat de France.