Le PSG bousculé en L1, Luis Enrique heureux

PSG02 nov. , 15:00
parMehdi Lunay
Le Paris Saint-Germain ne s'est pas encore envolé au classement, étant talonné par pas moins de 6 clubs. Pour beaucoup d'observateurs, le PSG prend la Ligue 1 par dessus la jambe. Une affirmation qui révolte Luis Enrique.
Champion d'Europe en mai dernier, le Paris Saint-Germain est intouchable pour une grande partie des clubs européens. Néanmoins, il ne se balade pas en Ligue 1 cette saison. Le PSG ne possède que deux points d'avance sur l'OM qui peut lui ravir la première place à tout moment comme Monaco et Lyon. Un scénario aussi inattendu que les matchs parisiens en championnat. Il y a peu de festivals offensifs à se mettre sous la dent. Paris a plus souvent gagné par un but d'écart que par trois buts sur le sol national. Il faut dire que Luis Enrique aligne rarement la meilleure équipe possible.

Le PSG ne sous-estime pas la Ligue 1

Si la cascade de blessures frappant le PSG explique en partie cela, l'entraîneur espagnol aime aussi tenter des compositions étonnantes avec beaucoup de jeunes joueurs. Des choix tactiques qui poussent certains observateurs à se demander si Paris prend vraiment au sérieux la Ligue 1. Des allégations qui énervent Luis Enrique. Interrogé par Le Parisien sur l'implication parisienne en championnat, le technicien a préféré insister sur la qualité de la concurrence hexagonale.
« Vous aimez beaucoup tirer des conclusions hâtives. Il y a beaucoup de rivalité, c’est le début de la saison, c’est chouette de voir tant d’équipes se tenir en si peu de points », a t-il lâché dans le quotidien francilien. La Ligue des champions sera le révélateur ultime de ce PSG. Impressionnant lors de ses trois premiers matchs, le club parisien passera un test sérieux contre le Bayern mardi. Cela permettra de jauger le niveau de Paris ainsi que celui du championnat de France.

Ligue 1

01 novembre 2025 à 17:00
Paris Saint Germain
Ramos90'
1
0
Match terminé
Nice
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
G. Ramos
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Carton jaune
87
K. Lee
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
84
ENTRE
S. Samed
NiceNice
SORT
T. Louchet
NiceNice
Carton jaune
78
K. Kvaratskhelia
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Voir Les Détails Complets Du Match
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Monaco
201162323176
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
141042417152
10
Paris
14114251820-2
11
Le Havre
12103341216-4
12
Rennes
12102621416-2
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
711218717-10
18
Metz
510127826-18

Loading