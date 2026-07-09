Un club de D2 rêve de recruter au PSG pour 50 ME
Ibrahim Mbaye

Un club de D2 rêve de recruter au PSG pour 50 ME

PSG09 juil. , 9:40
parHadrien Rivayrand
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Le PSG pourrait perdre plusieurs joueurs offensifs cet été lors du mercato. Ibrahim Mbaye a notamment des envies de départ, lui qui a la cote en Angleterre.
Le Paris Saint-Germain doit gérer les envies de départ de plusieurs joueurs cet été. Le club de la capitale a eu du mal ces derniers mois à offrir suffisamment de temps de jeu à tout le monde, ce qui n'a forcément pas satisfait l'ensemble de son effectif. Gonçalo Ramos est déjà parti et Lee Kang-In va également quitter Paris. De son côté, Ibrahim Mbaye souhaite lui aussi relever un nouveau défi. L'international sénégalais veut gagner en temps de jeu et s'imposer dans une autre équipe, alors que sa cote est élevée sur le marché européen. En Premier League notamment, plusieurs clubs suivent attentivement sa situation.

Mbaye, un avenir en Premier League qui se dessine 

Selon les informations du compte X PSGInside-Actus, Aston Villa, West Ham, Brighton & Hove Albion, Newcastle, Millwall et Tottenham sont intéressés par le jeune joueur du Paris Saint-Germain. Un départ vers Millwall et West Ham, pensionnaires de Championship, pourrait toutefois surprendre au regard des ambitions affichées par le joueur. D'après L'Équipe, les champions d'Europe valoriseraient Ibrahim Mbaye entre 40 et 50 millions d'euros. Un montant conséquent qui pourrait toutefois refroidir certains prétendants.

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Quoi qu'il en soit, le mercato estival est encore loin d'être terminé du côté du Paris Saint-Germain, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. L'avenir de Bradley Barcola reste également incertain. L'ailier international français est actuellement concentré sur la Coupe du monde avec les Bleus, mais certaines informations évoquent la possibilité qu'il réclame rapidement un départ. Le PSG a déjà anticipé cette éventualité puisque les dirigeants parisiens ont entamé des discussions avec Leipzig afin de tenter de boucler l'arrivée de Yan Diomandé. Et ce n'est pas une mince affaire pour le moment...
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