L’OL tient sa 5e recrue, c’est une surprise

Quand on fait la demande, il faut mettre un Agal et la faire en arabe, ça passe crème en général....
Super mais c'est pas ce qui va nous qualifier pour la C1.....
De fou! Sur le terrain, un gars comme ça vaut pas moins que Moreira (bon après il a pas le même âge non plus).. rien que pour le mental et le sens du but, j'ai pas trop envie de le voir partir ! Vendez Tanner et Abner si vous voulez 20ME
Mbappe va être boosté x1000 pour la remporter
C’est plutôt rassurant au regard de tous tes pronostics complètements foirés durant cette coupe du monde.
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