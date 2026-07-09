L’OL tient sa 5e recrue, c’est une surprise

L’OL tient sa 5e recrue, c’est une surprise

OL09 juil. , 10:00
parEric Bethsy
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Très actif cet été, l’Olympique Lyonnais s’apprête à boucler sa cinquième recrue. Ce n’est pas forcément le renfort attendu puisque le club rhodanien va finaliser l’arrivée du jeune milieu Cluver Sambi Mbungu en provenance du Stade Malherbe Caen.
L’Olympique Lyonnais n’a pas le temps d’attendre que le mercato se débloque après la Coupe du monde. En raison de son troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, l’équipe entraînée par Paulo Fonseca débutera sa saison plus tôt que les autres pensionnaires de Ligue 1. C’est la raison pour laquelle Matthieu Louis-Jean tient à compléter l’effectif le plus tôt possible. Le directeur sportif a déjà obtenu les signatures de Kaïl Boudache, Mads Bidstrup, Julien Duranville et Mohamed Ouédraogo.

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Quant à la suite du recrutement, le dirigeant révélait le poste ciblé pendant la conférence de presse mercredi. « Le mercato n'est pas terminé, nous cherchons un numéro 9, que nous souhaitons recruter avant le troisième tour préliminaire, annonçait Matthieu Louis-Jean. Nous travaillons, nous avançons, et j'espère que nous aurons le joueur que nous voulons au plus tôt. » La cinquième recrue de l’Olympique Lyonnais ne sera pourtant pas l’avant-centre attendu. Selon les informations de L’Equipe, le club rhodanien va plutôt accueillir un jeune joueur en post-formation.
Il s’agit de Cluver Sambi Mbungu qui va débarquer en provenance du Stade Malherbe Caen. La saison dernière, le milieu de 17 ans a brillé avec l’équipe réserve des Caennais (19 matchs, 3 buts). Ce qui explique sa cote sur le marché des transferts. Le Congolais a en effet l’attiré l’attention de plusieurs clubs importants en France et à l’étranger. Mais c’est le projet présenté par l’Olympique Lyonnais qui a obtenu ses faveurs. Dans la semaine, Cluver Sambi Mbungu devrait donc passer sa visite médicale à Lyon et signer son premier contrat professionnel jusqu’en 2029. Un joli coup pour les Gones.
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