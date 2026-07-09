Neymar à la retraite, l'annonce forte de son entourage

Si c'est le cas t'auras reussi a perdre les joueurs qui se donnait le plus en ebauche d'energie et d'envie .. je sais pas si c'est une bonne nouvelle lol Maintenant est ce que sulc n'etait pas en surrégime
"Les élus écologistes du conseil d'administration de Sytral Mobilités, Matthieu Vieira et Valentin Lungenstrass, ont notamment pointé du doigt l'OL" Je ne cherche pas spécialement à les défendre, mais Le conseil du Sytral mobilité est composé de 38 membres et les écolos sont en minorités. Je doute que cette décision soit prise par ces deux personnes, (on ne trouve d'ailleurs aucune trace de Valentin Lungenstrass parmi les élus) Encore un article écrit avec le cul pour flatter le dogmatisme anti écolo. Stupide.
pareil
Oui, d'ailleurs c'est ce que je lui préfère comme poste également. Avec sa sélection, ça a été la cata à le faire jouer sur les ailes. S'il est conservé chez nous cet été, il devrait retrouver ce poste.
Et voilà encore un couillon qui mélange le tennis avec le Football. 🤣 Tu as vu comme ils sont en forme les mecs... au Curling ! ^^
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