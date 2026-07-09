Neymar à la retraite, l'annonce forte de son entourage

Après l’élimination du Brésil dès les 8es de finale de la Coupe du monde, Neymar pourrait faire le choix de prendre sa retraite selon son entourage, malgré un contrat qui court jusqu’en décembre 2026 avec Santos.

« lassé du monde du football », réfléchit sérieusement à mettre un terme à sa carrière. Auprès de ses amis et de sa famille, il se serait plaint ouvertement du manque de reconnaissance à son égard au Brésil après 15 années à servir la sélection. Buteur à la dernière minute du huitième de finale contre la Norvège sur penalty, Neymar a peut-être disputé le dernier match de sa carrière . On ne parle pas ici d’une retraite internationale mais possiblement d’une retraite totale pour le joueur sous contrat avec Santos jusqu’en décembre 2026. Contre toute attente, la presse brésilienne révèle cette semaine que l’ancienne star du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain,, réfléchit sérieusement à mettre un terme à sa carrière. Auprès de ses amis et de sa famille, il se serait plaint ouvertement du manque de reconnaissance à son égard au Brésil après 15 années à servir la sélection.

La presse brésilienne indique que Neymar a trois options pour la suite de sa carrière : prendre sa retraite dès maintenant, honorer son contrat avec Santos en jouant jusqu’en décembre 2026, ou prendre la décision de quitter le club brésilien pour partir dans un club avec moins de pression médiatique et sportive. Quoi qu’il en soit, la très douloureuse élimination de la Seleçao dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde laisseront des traces pour Neymar. UOL conclut en expliquant que malgré les nombreux conseils de son entourage et de sa famille, l’ex-numéro 10 du Paris Saint-Germain sera le seul et unique décisionnaire. Il devrait arrêter son choix dans les jours qui viennent. Du côté de son club de Santos, on espère évidemment que le « Ney » ne prendra pas de décision radicale et pourra au minimum honorer son contrat en défendant les couleurs noires et blanches du club brésilien jusqu’en décembre prochain.