OM : Abdelli monte sur la balance, Genesio hallucine

En grande difficulté après sa signature à l’Olympique de Marseille cet hiver, Himad Abdelli a réagi. Le milieu de terrain, probablement ravi du changement d’entraîneur, a perdu du poids pendant les vacances. Une manière de se mettre dans les meilleures conditions pour entrer dans les plans de Bruno Genesio.

l’Olympique de Marseille , le licenciement d’Habib Beye a au moins fait un heureux. On pense évidemment à Himad Abdelli dont les relations avec son ancien entraîneur étaient compliquées. En difficulté après sa signature cet hiver, le milieu de 26 ans n’a jamais gagné les faveurs du Franco-Sénégalais. Ses neufs apparitions, pour seulement deux titularisations toutes compétitions confondues, montrent à quel point l’international algérien ne donnait pas satisfaction, et pas seulement sur le terrain.

Rappelons que les deux hommes avaient été impliqués dans une altercation verbale dans le vestiaire après le nul concédé face à l’OGC Nice (1-1) le 26 avril. Habib Beye s’était plaint devant tout le groupe de l’entrée ratée de son milieu. « Tu ne peux pas rentrer comme ça, les autres ont tout donné », avait lâché le successeur de Roberto De Zerbi. « Tu me parles pas comme ça, t’es pas mon père. Je m’en bats les couilles », avait répondu Himad Abdelli, avant de passer le reste de la saison à l’écart. Autant dire que le renfort hivernal n’est pas mécontent de voir Bruno Genesio prendre les commandes de l’équipe.

Les cartes sont maintenant redistribuées et le Fennec peut tenter de se mettre le nouveau coach dans la poche. Non convoqué par le sélectionneur Vladimir Petkovic pour le Mondial, le Marseillais a profité de ses vacances pour effectuer un travail intensif. Résultat, le journaliste du Phocéen Romain Canuti nous apprend qu’Himad Abdelli s’est présenté à la reprise de l’entraînement avec huit kilos en moins ! Difficile de dire si cette perte de poids suffira pour entrer dans les plans de Bruno Genesio. En tout cas, le flop olympien s’en donne les moyens.