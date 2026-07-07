PSG : La Juve se moque encore de Paris pour Kolo Muani
Randal Kolo Muani

PSG : La Juve se moque encore de Paris pour Kolo Muani

PSG07 juil. , 15:00
parQuentin Mallet
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Le dossier Randal Kolo Muani est encore loin de trouver son dénouement. Ayant bien du mal à se mettre d'accord avec le PSG, la Juventus explore désormais d'autres pistes, dont celle menant à Alexander Sorloth.
Le Paris Saint-Germain et la Juventus vont-il réussir à se mettre d'accord, un jour, pour conclure une bonne fois pour toute le dossier Randal Kolo Muani ? Pour l'instant, et après des mois et des mois de discussions ininterrompues, la tendance n'est toujours pas réjouissante. Le double vainqueur de la Ligue des champions ne veut plus avoir à faire avec son attaquant et demande 40 millions d'euros pour le laisser partir.
Une somme que les Bianconeri ne sont manifestement pas encore prêts à poser pour lui. Dernièrement, une formule de prêt avec option d'achat convertible en obligation en cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions, pour un total de 35 millions d'euros, n'a pas satisfait les exigences parisiennes. Le dossier trainant en longueur, la Juve explore d'autres pistes.
R. Kolo Muani

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La Juventus explore d'autres pistes au même prix

Le PSG peut-il vendre Randal Kolo Muani à 40 millions d'euros à un autre club que la Juventus ? La question risque bien de finir par se poser car la direction de la Vieille Dame s'intéresse de très près à la situation d'Alexander Sorloth, indique Gianluca Di Marzio. L'attaquant de l'Atlético de Madrid ne sera pas conservé en cas d'offre intéressante, alors que les Colchoneros demandent très exactement la même somme que le PSG pour RKM, soit 40 millions d'euros.
Est-ce un coup de bluff réalisé par la Juventus qui montre qu'elle s'intéresse à d'autres profils au même prix pour tenter de faire baisser la note auprès du PSG, désireux de vendre ? Dans tous les cas, Randal Kolo Muani est toujours au centre de cette histoire et sa carrière continue de stagner.
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