Un buteur signe cet hiver, le PSG a un coup de foudre

PSG25 sept. , 12:00
parCorentin Facy
Conscient que son effectif est un peu court, le PSG envisage de recruter lors du mercato hivernal. Le club de la capitale espère notamment boucler la signature d’un buteur et cible le jeune Franculino Dju.
Cet été, Luis Enrique et Luis Campos ont fait un pari très audacieux lors du mercato. Le Paris Saint-Germain s’est contenté de recruter Illya Zabarnyi et Lucas Chevalier, ne jugeant pas utile de faire venir de nouveaux joueurs au milieu de terrain ou en attaque. Pour l’entraîneur espagnol, l’idée était de ne pas modifier les équilibres du vestiaire parisien après une saison historique conclue en beauté avec le sacre en Ligue des Champions.
En ce début de saison, le PSG paie néanmoins ce choix car l’effectif est trop court pour compenser les blessures de Dembélé, Doué, Barcola ou encore Joao Neves. L’état-major francilien en a bien conscience et pourrait ajuster son effectif lors du mercato hivernal avec une ou deux signatures. Selon les informations du compte spécialisé Transfert Radar sur X, le PSG souhaite notamment recruter un numéro neuf. Un dossier qui devient même urgent au vu des prestations de plus en plus décevantes de Gonçalo Ramos, lequel n’est clairement pas à la hauteur quand il s’agit de remplacer Ousmane Dembélé.
C’est ainsi que selon nos confrères, Paris a activé la piste menant à Franculino Dju, jeune avant-centre de 21 ans évoluant à Midtjylland au Danemark. Auteur de 16 buts la saison dernière, il a démarré l’exercice 2025-2026 sur les mêmes bases avec déjà 9 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Valorisé à hauteur de 13 millions d’euros, l’attaquant qui compte 14 sélections avec la Guinée-Bissau a également des touches en Premier League.
Guinea-BissauGuinée-Bissau Âge 21 Attaquant

Europa League

Matchs7
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Superliga

Matchs8
Buts8
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Brentford et un autre club anglais dont l’identité n’a pas filtré s’intéressent de près à son cas. Sous contrat avec Midtjylland jusqu’en 2029, Franculino Dju ne sera évidemment pas insensible à un potentiel intérêt du Paris Saint-Germain. Reste à voir si le club danois ouvrira la porte à son départ en cours de saison et si oui, pour quel prix. Le PSG a en tout cas l’intention de creuser cette piste et a bien dans l’idée de faire venir un nouveau numéro neuf au mois de janvier. Une information qui ne déplaira pas au public parisien, agacé face à l’attentisme du PSG lors du dernier mercato estival.
Loading