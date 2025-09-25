OM : Ce transfert à 23 ME fait hurler l'Angleterre

L.E ne s'intéresse pas à ce type de joueur ,il n'a pas le profil pour s'adapter au jeu ou on doit etre au service du collectif. Vinicius ne défend pas alors que L.E demande ce boulot à tous ses joueurs. En plus il a une mentalité pourrie
Les footeux sont de plus en plus la cible de femmes venales qui les piegent .Il faut rester optimiste et on doit se garder de porter un jugement hatif
Et tu as le bonjour de guingamp sochaux etc etc😉😉😁
Mais 13 a 9 ...et nous bientôt on joue ( et j espère gagner )..la vraie coupe du monde ....pleure en silence MC fly.
Hélas si la vérité est contraire au désirata des "merdias " ils n'en parleront pas ???
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|13
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|10
|4
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|3
|8
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|6
|10
|4
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|4
|5
|1
|1
|3
|-7
|6
|13
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
Premier classico , ambiance de folie 😍 Merci à tous pour cette victoire, on continue 💪🏻💙🤍 #ALLEZLOM