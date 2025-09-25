ICONSPORT_271638_0286

OM : Ce transfert à 23 ME fait hurler l'Angleterre

OM25 sept. , 8:20
parMehdi Lunay
Décisif contre le PSG, Nayef Aguerd monte déjà en puissance à l'Olympique de Marseille. Le Marocain a apporté de la sérénité à la défense phocéenne. Une forme étincelante qui donne beaucoup de regrets à West Ham.
Bruges sera peut-être remercié finalement par l'Olympique de Marseille quand les deux clubs se croiseront en Ligue des champions, le 28 janvier prochain. En augmentant le prix de Joel Ordonez au dernier moment, le club belge a rendu impossible le transfert du défenseur équatorien sur la Canebière. L'OM s'est précipité sur son plan B au mercato, le Marocain Nayef Aguerd. Les Phocéens ont payé 23 millions d'euros à West Ham au dernier jour du mercato. Un « panic buy » qui s'est vite transformé en coup de l'année pour Roberto de Zerbi.

West Ham regrette amèrement Aguerd

L'ancien rennais n'a pas tardé à prendre ses marques à l'OM. Il a été très solide contre Lorient et surtout contre le Paris Saint-Germain lundi soir. Les attaquants parisiens ont peiné à se créer beaucoup d'occasions. Aguerd a affiché une grande sérénité dans ses interventions. En outre, il a contribué au but phocéen (finalement attribué à Marquinhos contre son camp). De quoi enchanter le peuple marseillais et faire enrager West Ham.
Comme le titre le site Givemesport, les Hammers ont fait une « énorme erreur » en se séparant du défenseur central marocain. Relégable après 5 journées, le club londonien vit un début de saison très difficile sur le plan défensif avec 13 buts encaissés (pire défense de Premier League). Cette vente était d'autant plus regrettable pour West Ham qu'elle a été tout sauf anticipée. La formation managée par Graham Potter est allée chercher Igor Julio en prêt à Brighton au dernier moment. Pendant que l'OM peut envisager titiller le PSG avec Aguerd, les Hammers peuvent craindre pour leur avenir en Premier League sans lui.
N. Aguerd

N. Aguerd

MoroccoMaroc Âge 29 Défenseur

Friendly International

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs2
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
