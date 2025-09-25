Strasbourg-OM, les Marseillais vont être surpris

Strasbourg a l'occasion de prendre la tête du classement de Ligue 1 en cas de victoire sur l'OM ce vendredi. Mais le club se déchire à l'intérieur, et cela va tout changer pour cette affiche.

Réputée pour son ambiance survolée, la Meinau sera bien calme ce vendredi soir pour le match pourtant annoncé chaud contre l’OM . Les désaccords entre la direction et les supporters du club alsacien se poursuivent et ont débouché ce jeudi sur l’annonce par les quatre principaux groupes de supporters d’un mouvement de grève qui aura lieu pour la réception de Marseille ce vendredi. Ce sont les quatre associations de supporters qui ont été sanctionnées par le Racing pour les banderoles déployées contre Emanuel Emegha et les dirigeants du club lors du dernier match à domicile. Ce sera donc quasiment le silence total en tribunes, et jusqu’à nouvel ordre.

Les propriétaires répondent aux supporters

« C’est la réponse à une campagne d’intimidation indiscriminée. Ce n’est pas de cette manière que l’on va retrouver une ambiance à la Meinau. Chanter est au-dessus de nos forces face à cette répression aveugle », ont fait savoir les principaux groupes de supporters du RC Strasbourg. De son côté, la direction a décidé de muscler son jeu également, demandant même implicitement à ce que cette grève soit cassée en raison du soutien de tout un stade, qui ne se résume pas aux supporters selon elle. « Cependant, nous pensons que c’est quand le stade tout entier la soutient, de la première à la dernière minute, que l’équipe est en mesure de donner le meilleur d’elle-même. Ce soutien est crucial pour que les joueurs restent pleinement concentrés sur la réussite des Bleu & Blanc », ont fait savoir les propriétaires du Racing, déterminés à ce que la Meinau soit tout de même en feu pour cette affiche entre deux équipes du haut de tableau de Ligue 1.