ICONSPORT_271805_0142

Strasbourg-OM, les Marseillais vont être surpris

Ligue 125 sept. , 21:20
parGuillaume Conte
Strasbourg a l'occasion de prendre la tête du classement de Ligue 1 en cas de victoire sur l'OM ce vendredi. Mais le club se déchire à l'intérieur, et cela va tout changer pour cette affiche. 
Réputée pour son ambiance survolée, la Meinau sera bien calme ce vendredi soir pour le match pourtant annoncé chaud contre l’OM. Les désaccords entre la direction et les supporters du club alsacien se poursuivent et ont débouché ce jeudi sur l’annonce par les quatre principaux groupes de supporters d’un mouvement de grève qui aura lieu pour la réception de Marseille ce vendredi. Ce sont les quatre associations de supporters qui ont été sanctionnées par le Racing pour les banderoles déployées contre Emanuel Emegha et les dirigeants du club lors du dernier match à domicile. Ce sera donc quasiment le silence total en tribunes, et jusqu’à nouvel ordre.

Les propriétaires répondent aux supporters

« C’est la réponse à une campagne d’intimidation indiscriminée. Ce n’est pas de cette manière que l’on va retrouver une ambiance à la Meinau. Chanter est au-dessus de nos forces face à cette répression aveugle », ont fait savoir les principaux groupes de supporters du RC Strasbourg. De son côté, la direction a décidé de muscler son jeu également, demandant même implicitement à ce que cette grève soit cassée en raison du soutien de tout un stade, qui ne se résume pas aux supporters selon elle. « Cependant, nous pensons que c’est quand le stade tout entier la soutient, de la première à la dernière minute, que l’équipe est en mesure de donner le meilleur d’elle-même. Ce soutien est crucial pour que les joueurs restent pleinement concentrés sur la réussite des Bleu & Blanc », ont fait savoir les propriétaires du Racing, déterminés à ce que la Meinau soit tout de même en feu pour cette affiche entre deux équipes du haut de tableau de Ligue 1.  
Articles Recommandés
ICONSPORT_258884_0091
Premier League

Une ancienne pépite d’Arsenal meurt à 21 ans

psg luis enrique annonce une tres mauvaise nouvelle a marquinhos iconsport 266634 0208 397460
PSG

PSG : Pierre Ménès massacre trois Parisiens

ICONSPORT_271844_0098
LOSC

LOSC : La détente à la Cristiano Ronaldo d’Olivier Giroud

Europa League
Europa League

EL : Programme TV et résultats de la 1ère journée

Fil Info

22:00
Une ancienne pépite d’Arsenal meurt à 21 ans
21:40
PSG : Pierre Ménès massacre trois Parisiens
20:55
LOSC : La détente à la Cristiano Ronaldo d’Olivier Giroud
20:39
EL : Programme TV et résultats de la 1ère journée
20:37
EL : Giroud héros du LOSC face à Brann
20:36
Sérieux incidents avant Utrecht-OL
20:20
Relancé par l’OM, Endrick tient tête au Real
20:00
De joueur à escroc, un ancien Lyonnais accusé
19:48
Utrecht - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

Derniers commentaires

Utrecht - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

Que vous le vouliez ou pas, on est condamnés à avoir une équipe moyenne les 10 prochaines années. C'est pas avec ce genre d'exemple qu'on va faire revenir des investisseurs us.

Sérieux incidents avant Utrecht-OL

bande de co*s

Utrecht - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

Le niveau de Kluviert.. mon dieu

L’OM fonce sur ce buteur qui choque la Ligue 2

Et oublie pas l année dernière championnat.... c1....coupe de france ...super coupe et bientôt coupe intercontinentale ca va ...tkt pas pour nous. Merci quand même.

L’OM fonce sur ce buteur qui choque la Ligue 2

Non c est toi .tu es idiot ou quoi il y avait le même article il y a un jour sur le site mercato foot ....oui le PSG va sûrement quitter le PARC et jouer la super league

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading